Blaž Cop v spustu med kanuisti brani zlato z zadnjega svetovnega prvenstva. Foto: Nina Jelenc

V spustu med kajakaši naj bi se za zlato v sprintu udarila Nejc Znidarčič in Anže Urankar, med kanuisti bo zlato branil Blaž Cof. V slalomu sta na sporedu polfinale in finale kanuistov in kajakašic. Tudi tu bo imela Slovenija močne adute, glede na kvalifikacijske dosežke bo favorit predvsem evropski prvak Beni Savšek, leta 2017 tudi že svetovni prvak.

Savšek v Seuu kot doma

Ljubljančan je bil v kvalifikacijah drugi, dokazal je, da je dobro pripravljen. "Zavedam se, da spadam visoko, ampak to me ne sme prevzeti, moram se še vedno boriti. Razlike bodo majhne, konkurenca je močna," pravi Savšek, ki mu proga v Seu d'Urgellu zelo ustreza.

Tudi Luka Božič je vsaj pred prihodom v Španijo menil, da mu proga ustreza, toda v kvalifikacijah je imel težave zaradi nizkega vodostaja. "Vratca so bila izredno nizko, upam, da bo v polfinalu proga drugačna," pa ni bil zadovoljen po kvalifikacijah.

Terčeljeva v Pirenejih do edine zmage

Boljše volje je bila po kvalifikacijski vožnji Eva Terčelj, nekdanja mladinska svetovna prvakinja, ki pa na prvo kolajno na svetovnih članskih prvenstvih v posamični konkurenci še čaka. Do zdaj ima le dva brona iz ekipnih voženj. Seu je njen srečen kraj, saj je leta 2013 na reki Segre v katalonskih Pirenejih dosegla svojo edino zmago v svetovnem pokalu.