Maja Sajovic je napredovala na drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala med dekleti. Za vodilno Nemko Tatjano Gustke zaostaja 22 točk. Foto: Zoran Račič

Sajovičeva se je odlično znašla v vnovič spremenljivih in neugodnih razmerah na solnograškem in se z vsega šestimi centimetri povzpela na najvišjo stopničko.

"Vsakih stopničk, pa najsi gre za katero koli tekmovanje, se vedno znova razveselim. Če pa si najvišje na zmagovalnem odru, je to še toliko lepše," je bila nove zmage po lanskem Bellunu vesela Sajovičeva.

Vesela je bila tudi konstantnosti pri skakanju. "Poleg zmage sem vesela tudi zavoljo samega skakanja, ki je bilo končno precej konstantno, praktično brez napak, saj sem zadela tri ničle. Potem pa še dvakrat po centimeter in enkrat dva centimetra, kar je vrhunski dosežek, ki sem si ga želela in potihoma tudi pričakovala. Predvsem sem zadovoljna, ker sem se uspešno zoperstavila zahtevnim pogojem in sem na svoj dosežek zelo ponosna," je dejala Sajovičeva.

Slovence do zmage ločil cm

Poleg tega so Slovenci v Thalgau v Avstriji osvojili še dve kolajni. Odlično je nastopila ekipa Aeroservis Lesce v postavi Roman Karun, Uroš Grilc, Matej Bečan, Igor Primc in Maja Sajovic, ki je osvojila drugo mesto za letos nepremagljivimi Čehi. Ti so letos zmagali že četrtič, Slovence pa je do zmage ločil vsega centimeter.

Stopničke si je s tretjim mestom priskakal še mladinec Igor Primc.