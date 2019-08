Takšen tabor za mlade parašportnike in njihove družine je pripravila krovna Zveza za šport invalidov Slovenije – Paralimpijski komite, dogajanje pa se je končalo danes, ko paraolimpijci začenjajo odštevanje – igre v Tokiu se bodo namreč začele 25. avgusta 2020. Foto: Robi Verbajs/ZŠIS-PK

Vabilu se je odzvalo 14 mladih športnikov oziroma osem družin, tako da je bilo skupno 34 udeležencev. Na taboru so v praksi predstavili zaveze iz programa Postani športnik, s katerim želijo mladim invalidom zagotoviti vzpostavitev dolgoročnega sistema in pogojev za vključevanje v športne dejavnosti.

Skupinska fotografija po prvem taboru mladih parašportnikov in njihovih družin. Foto: Robi Verbajs/ZŠIS-PK

Zbrane so pozdravili tudi dvakratni svetovni prvak in paraolimpijec Darko Đurić, ki jih je navdušil s svojo življenjsko zgodbo, ter Boro Štrumbelj, ki je predstavil parašport in paraolimpijsko gibanje, Tjaša Filipčič (predstavitev Gibanja za vse) in Natalija Spark (vzgoja in starševstvo). Mladi pa so se lahko preizkusili tudi v različnih športnih panogah (namizni tenis, košarka na vozičkih, paraatletika, boccia, paraplavanje, parakolesarstvo).

V Laškem so v dvorani Tri lilije mladi parašportniki na delu videli tudi nekaj vrhunskih igralcev namiznega tenisa, ki so na pripravljalnem kampu pred evropskim prvenstvom, kamp pa vodi in organizira Gorazd Vecko, selektor Velike Britanije.

"Zelo smo zadovoljni z odzivom mladih parašportnikov in njihovih družin. Ta tabor smo naredili z najboljšimi nameni, vse skupaj pa je velik korak naprej na operativni ravni programa Postani športnik, ki smo ga razvili s partnerjem Lidl Slovenija. V Laškem so se mladi in njihovi starši še enkrat prepričali, kako dobre učinke ima šport," je po uspešnem tridnevnem dogajanju v Laškem povedal Damijan Lazar, predsednik ZŠIS-PK.

Odštevalnik bo odprl dobitnik brona

Uraden začetek odštevanja do iger v Tokiu bodo pri ZŠIS-PK sicer pripravili v sredo, ko bodo pred trgovino na Toplarniški ulici v Ljubljani zagnali tudi poseben odštevalnik, svoja pričakovanja pa bodo predstavili športnika Darko Đurić in Gregor Habe ter vodja paraolimpijske odprave Štrumbelj.

Odštevalnik bo odprl slovenski paraolimpijec Jože Okoren, dobitnik bronaste kolajne v metu diska z iger leta 1972.