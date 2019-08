Po prvem dnevu sta slovenski jadralki bili 16., drugi dan pa sta pridobili kar 8 mest. Foto: STA

V torek so jadralke opravile tri plove, Slovenki pa sta z dvema drugima mestoma popravili 16. izhodišče po prvem dnevu tekmovanja. Slovenski sta na prvenstvu, ki so ga na Japonskem začeli z dnevom zamude zaradi slabega vremena, v ponedeljek startali z devetim in 22. mestom, kar jima je po prvem dnevu prineslo 16. mesto.

Drugi dan prvenstva je posadka Mrak/Macarol dvakrat opravila odlično in zasedla drugi mesti, v tretjem in petem plovu. Le v četrtem jima je šlo nekoliko slabše, a se za zdaj 23. mesto kot najslabša uvrstitev črta iz njunih rezultatov.

Japonki Ai Kondo in Miho Jošioka sta se po petih plovih prebili v vodstvo, imata 16 točk, eno več pa drugi Poljakinji Agnieszka Skrzypulec in Jolanta Ogar. Tretji sta Britanki Hannah Mills in Eilidh McIntyre z 20 točkami. Slovenska posadka ima na osmem mestu 35 točk.