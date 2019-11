Peter John Stevens se ne obremenjuje z medaljo, na 50 metrov prsno bo moral že za finale plavati zelo dobro. Foto: Osebni arhiv

Nastopilo bo devet Slovencev. "Če pogledamo letošnje lestvice, lahko ugotovimo, da bo to najhitrejše prvenstvo do zdaj. Povsod se je plavalo zelo dobro, zato bodo naši plavalci za finale morali plavati osebne rekorde. Osnovni cilj je, da se vsi uvrstijo med najboljših 16, kar je povprečna uvrstitev slovenskih plavalcev na zadnjih dveh prvenstvih, a šli bomo korak po korak. Najprej se morajo uvrstiti v popoldanski del, potem pa je vse mogoče," pred odhodom na EP meni slovenski selektor Gorazd Podržavnik, ki bo v Glasgow odpeljal Tjašo Oder, Tjašo Vozel, Katjo Fain, Nežo Klančar, Janjo Šegel, Dašo Tušek, Tjašo Pintar, Petra Johna Stevensa, Martina Baua in Primoža Pavletiča Šenico, ki verjamejo, da jih osebni rekordi lahko pripeljejo daleč.

Nobenega pritiska za Stevensa

Stevens je med glavnimi favoriti za visoka mesta na 50 metrov prsno. Na lanskem EP-ju v Glasgowu je v velikem bazenu osvojil jubilejno 100. odličje za slovensko plavanje na velikih tekmovanjih, a ga selektor ne želi obremenjevati z odličjem: "Stevensa ne bi obremenjeval z medaljo. Če pogledamo lestvice, bo že za finale moral plavati zelo dobro."

Med moškimi bosta Slovenijo zastopala še Bau, ki se v plavanje vrača po triatlonski avanturi, in mladi nadarjeni Primož Pavletič Šenica, ki si prav tako želi osebnih rekordov. "Glavni cilj je plavanje osebnih rekordov in mladinski državni rekord na 200 metrov hrbtno," pravi Šenica.

Katja Fain, ki je v Dohi osvojila prve stopničke v svetovnem pokalu, EP pričakuje dobro pripravljena: "Začetek sezone je bil dober. Dobro treniram in na tekmah izpolnjujem cilje. Do EP-ja bom izpilila še zadnje malenkosti, da bom blizu osebnih rekordov in se potegovala za kakšen finale."

"Začetek sezone je bil odličen. Cilj je polfinale in osebni rekordi, najvišje ciljam pa na 100 metrov prosto in mešano," pa pravi Klančarjeva, ki je po opravljeni maturi letos bolj osredotočena na plavanje.

Glasgow le vmesna postaja do končnega cilja

Kot za večino plavalcev je tudi za Tjašo Vozel EP ena postaja do olimpijskih iger 2020 v Tokiu. "EP v Glasgowu bo neka stopnička do glavnega cilja letošnje sezone, ki bo, kot vsi vemo, Tokio 2020. Trenirala sem dobro in sem na pravi poti. Zadnji teden sem imela težave s kolenom, a me to ne bi smelo ovirati, saj verjamem, da bo poškodba do prvenstva že sanirana. Z rezultati, ki sem jih letos že odplavala, verjamem, da sem lahko konkurenčna," pred odhodom na Škotsko pravi Vozlova.

Na prvenstvu pa bo dvakrat nastopila tudi ženska štafeta, in sicer na 4 x 50 metrov prosto in mešano. "Štafetno plavanje mora postati primarni del vsake reprezentance, saj se tu vse začne, pripadnost reprezentanci in ekipni duh. Tudi v letnem delu sezone moramo več pozornosti nameniti štafetam, saj mislim, da imata štafeti 4 x 100 in 200 metrov prosto možnost, da se uvrstita na olimpijske igre," je prepričan Podržavnik.

Padel rekord iz leta 1977

Plavalec Olimpije Jaka Pušnik je na mednarodnem plavalnem mitingu v Kranju s 3:56,55 na 400 m prosto dosegel nov kadetski rekord in s tem popravil najstarejšo najboljšo plavalno znamko v državi. Za devet stotink je izboljšal 42 let staro znamko Boruta Petriča. Petrič je zdaj lastnik še dveh kadetskih rekordov v velikem bazenu, ki sta bila prav tako dosežena leta 1977, a v poletnem obdobju.