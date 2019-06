Klara Apotekar ima priložnost za zlato medaljo! Foto: www.alesfevzer.com

S polfinalno zmago nad Nemko Luise Malzahn se je namreč že prebila v popoldanski finale kategorije do 78 kg, kjer bo njena nasprotnica Nizozemka Guusje Steenhuis. Prenos dogajanja iz Minska je na TV SLO 2.

V polfinalu Nemka ni imela nobenih možnosti proti visokorasli varovanki Marjana Fabjana. Z dobro obrambno tehniko pa je vseeno računala na to, da bo 21-letno Slovenko utrudila in morda potem prišla do presenečenja. Tekmovalki sta morali v podaljšek, po dobrih dveh minutah in pol dodatnega boja pa je z iponom slavila Štajerka, ki je končno dokončala eno od številnih akcij.

Apotekarjeva, ena najobetavnejših slovenskih tekmovalk, ki je letos že zmagala v Tbilisiju in bila tretja v Düsseldorfu, je bila v uvodu tekme prosta, z zmago proti Avstrijski Bernadette Graf pa si je priborila četrtfinale in popoldanski nastop. Avstrijka je bila nevarna predvsem v parterju, kjer je imela priložnost v uvodu dvoboja, v podaljšku pa je Apotekarjeva zmagala prav v borbi na tleh z davljenjem.

V četrtfinalu se je Klara Apotekar srečala z Britanko Nathalie Powell, nosilko treh kolajn z EP in ene s SP. A tekmica Apotekarjevi očitno leži, saj je s prepričljivim nastopom dosegla še četrto zaporedno zmago v medsebojnih obračunih.

Finalna nasprotnica Steenhuisova je svetovna podprvakinja in nosilka štirih kolajn z EP-jev. Z Apotekarjevo sta se na uradnih tekmovanjih v preteklih dveh letih srečali le v Parizu, vsakič pa se je zmage veselila ena od bork.

Današnja kolajna je druga slovenska na letošnjem prvenstvu, potem ko je Maruša Štangar v soboto osvojila bron v kategoriji do 52 kg.