Svetovno prvenstvo se je za Martina Hojaka hitro končalo. Foto: www.alesfevzer.com

Tekmovalca, oba stara 21 let, sta se v karieri pomerila petič, tretjič pa je bil v medsebojnih obračunih boljši turški predstavnik. V izenačenem dvoboju je imel Ljubljančan večji del celo pobudo, mladinski svetovni prvak pa je bil v odločilnih trenutkih bolj zbran in vrgel varovanca trenerja Roka Dragšiča na blazino za končno zmago. Pred tem je bil tekmovalec ljubljanskega Bežigrada močnejši predvsem v parterju, a mu ni uspelo pripraviti končnega prijema.

Neposredni prenos torkovih bojev za medalje lahko od 12.00 naprej spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.

"Poznava se zelo dobro. Jaz vem, kaj dela on, in on ve, kaj delam jaz. Prepričan sem, da sva bila drug na drugega dobro pripravljena, danes pa je pač zmagal on. Škoda, saj sem imel dober žreb, da napredujem še kakšen krog. Imel je res dober gard, nato me je ujel še za rokav, kar je bilo odločilno. S svojim judom sicer nisem nezadovoljen, a v celoti gledano, moram svojo raven še kar precej dvigniti," je po tekmi dejal Hojak, prepričan, da ga je v drugem krogu s Ciprčanom Hristosom Trikomitisom čakal lažji tekmec.

"Martin je imel priložnost, da pride kar daleč, a naredil je napako, ki je odločila dvoboj. A tako je. Enkrat se vse skupaj razplete tebi v korist, drugič nasprotniku," pa je po tekmi dejal trener Drakšič, ki je na Japonskem že spremljal tudi Adriana Gomboca, doma pa sta iz njegovega tabora zaradi poškodb ostali nadarjeni Andreja Leški in Kaja Kajzer.

Velika pričakovanja ima slovenski tabor v sredo, ko bo nastopila olimpijska prvakinja v kategoriji do 63 kilogramov Tina Trstenjak. Celjanka je druga nosilka, po prostem prvem krogu pa jo v drugem čaka obračun s Španko Cristino Cabana Perez. Trstenjakova, ki je konec tedna dopolnila 29 let, je pred dvema sezonama na svetovnem prvenstvu v Budimpešti edini medsebojni dvoboj dobila.