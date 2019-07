Po 25. mestu na 100 m prosto je na šprintu na 50 m prosto Neža Klančar osvojila še 18. mesto. Foto: www.alesfevzer.com

Lasten rekord z mladinskega evropskega prvenstva v Netanyi 2017, kjer je osvojila bronasto kolajno, je izboljšala za 21 stotink sekunde. 19-letna Neža Klančar je na tekmi dokazala, da sta s trenerjem Tomažem Torkarjem odlično načrtovala formo, saj je bila pol sekunde hitrejša od naj boljšega dosežka sezone, ko je tik pred odhodom na SP v Podgorici dosegla izid 25,66.

"Končno. Želja se mi je izpolnila. Dosegla sem osebni rekord, seveda tudi državnega in to kar za dve desetinki in lahko sem zelo zadovoljna s tem plavanjem. Na treningu mi je šlo res najhitreje doslej, zato sem seveda upala, da se bo na tekmi izšlo in se je," je bila po tekmi vesela in nasmejana mlada Ljubljančanka.

Polfinale se je Klančarjevi izmuznilo za vsega pet stotink sekunde, sicer bi imela popoldan priložnost, da postane prva Slovenka z dosežkom pod 25 sekundami v plavanju na 50-metrski razdalji. "Je kar je," je bila po novici za koliko malo je zmanjkalo razočarana Klančarjeva.

Slovenski nastopi se bodo končali v nedeljo, ko bo Mariborčanka Katja Fain nastopila na 400 m mešano.