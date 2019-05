Janja Garnbret je lahko danes povsem sproščena, saj je že skupna zmagovalka sezone v balvanih. Pred njo v ženski konkurenci nobena plezalka ni osvojila skupnih seštevkov v težavnosti in balvanih. Foto: BoBo

Janja Garnbret, Urška Repušič in Anže Peharc so bili v sobotnem kvalifikacijskem delu celo najboljši v svojih skupinah. Garnbretova je (prvič v karieri) že zmagovalka skupnega seštevka v balvanih. Edina, ki bi jo lahko ogrozila, Japonka Akijo Noguči, v Münchnu namreč ne nastopa.

Ob Garnbretovi in Repušičevi so se v polfinale v ženski konkurenci zavihtele še Lučka Rakovec, Mia Krampl, Katja Kadič in Vita Lukan.

V moški konkurenci bosta Peharcu danes družbo delala še Gregor Vezonik in Jernej Kruder.

V kvalifikacijah pa so obstali Julijana Kruder, Luka Potočar, Žan Sudar Lovenjak in Maric Kotar.

Finale se bo začel ob 17. uri, prenos bo na TV SLO 2.