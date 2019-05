Ob 20. uri prenos plezalnega spektakla s Kongresnega trga

Ženski finale bo povsem slovenski

Ljubljana - MMC RTV SLO

Plezalci so navdušili številne gledalce v središču prestolnice. Foto: BoBo

Znani so vsi finalisti tretjega tekmovanja v balvanskem plezanju Triglav The Rock, ki poteka na Kongresnem trgu v Ljubljani. V finalni krog ekshibicijskega tekmovanja sta se uvrstila tudi ambasadorja tekme Janja Garnbret in Jernej Kruder.