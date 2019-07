Legendarni Manny Pacquiao (desno), ki je v Filipinih tudi zvezni senator, je do zmage proti 10 let mlajšemu nasprotniku prišel po točkah po 12 razburljivih rundah. Postal je najstarejši svetovni prvak v velterski kategoriji. Foto: Reuters

Eden najboljših boksarjev vseh časov, ki je osvojil naslove kar v osmih razredih, je bolj kot ne vso borbo nadzoroval položaj, Thurmana za hip tudi spravil na tla že v prvi rundi, na koncu pa sta mu zmago s 115:112 prisodila dva sodnika. Tretji sodnik (113:114) se je odločil, da je bil za odtenek boljši 30-letni Thurman, ki se je boril že za 30. zaporedno zmago.

"Bilo je zabavno. Moj nasprotnik je dober borec, res močan. Oba sva dala vse od sebe in menim, da sva z borbo razveselila gledalce. To je bil čudovit večer boksa," je povedal Pacquiao in napovedal, da se še ne bo upokojil. Naslednjič naj bi šel v ring prihodnje leto, verjetno ga čaka zmagovalec septembrskega obračuna Errol Spence mlajši - Shawn Porter.

Za legendarnega filipinskega boksarja, ki je leta 2008 prvič postal svetovni prvak v velterskem razredu, je to 62. zmaga v poklicni karieri, pri čemer jih je kar 39 zmagal z nokavtov. Ob tem je še dvakrat remiziral, sedemkrat pa je bil poražen.