Judd Trump je moral leta 2011 v finalu priznati premoč Johnu Higginsu. Foto: Best of snooker

Oba polfinala sta imela enake elemente. Na eni strani omenjena velikana, na drugi izzivalca, ki se še ne moreta pohvaliti z nobeno osvojeno lovoriko – Davida Gilberta in Garyja Wilsona. Obstajala je bojazen, da manj slavna nasprotnika ne bosta dorasla izzivu pred njima, a sta oba dvignjenih glav zapustila Crucible.

Gilbert Higginsu večkrat ušel na pet iger razlike

Gilbert je užival vsako sekundo obračuna s Higginsom. Štirikratni svetovni prvak in tudi finalist prejšnjih dveh svetovnih prvenstev je v petek povedel s 3:2, potem pa je precej več časa za mizo preživel Gilbert. Posebej vznemirljiva je bila 6. igra, ko je sodnik do 15. črne krogle sešteval številke za popolni niz. Ustavil se je pri 113. Prav omenjena stotica je pomenila začetek Gilbertove prevlade. Dobil je še pet naslednjih iger in imel lepo priložnost za vodstvo z 9:3. Škot se je moral močno potruditi, da je bil izid po drugem sklopu iger le 10:6 v korist Angleža. Tretja četrtina obračuna je bila mučna za oba, a je imela dva presežka. Higginsova zadnja črna krogla v 18. igri bo brez dvoma v ožjem izboru za najlepšo potezo turnirja, njegov niz 143 točk v 21. pa je trenutno prvi na seznamu najvišjih tega svetovnega prvenstva.

Škot zmagal šele po odločilni 33. igri

Ura resnice – tedaj je bil rezultat 13:11 za Gilberta – je prišla v soboto popoldne, le da se je raztegnila v skoraj štiri ure. Odločitev o zmagovalcu je padla šele po zadnji, 33. igri. V njej sta imela oba nekaj smole, nato tudi precej sreče. Dolgo je namreč trajalo, da je nekdo dobil lepo priložnost za začetek zadnjega niza. Ta srečnež je bil John Higgins. Znal je izkoristiti svojo priložnost in si priboril še osmi nastop v finalu: "Presrečen sem, še včeraj pa sem bil povsem obupan. Davidu sem se opravičil, prenočiti bi moral pri izidu 16:8, ne pa 13:11, toliko boljši je bil od mene. Zelo mi je prizanesel. Nič mi ni šlo, čeprav je bila miza nekoliko boljša kot na tekmi z Neilom Robertsonom. Po vsakem drugem udarcu sem se vprašal: "Zakaj si to naredil?" Ampak sem vztrajal. Danes sva oba dvignila raven igre. Če bi doma po televiziji gledal prvenstvo, bi navijal zanj. Vem, da mu je 99 % igralcev privoščilo zmago."

Gilbert svoj podvig posvetil preminulemu prijatelju

David Gilbert si je z nastopi na tem svetovnem prvenstvu prislužil ček za 100.000 funtov, še pred desetletjem je bil njegov račun povsem prazen. Dober prijatelj Neal ga je tedaj sprejel pod svojo streho, ga spoznal z zdajšnjo ženo in ga odvrnil od destruktivnega veseljačenja. Ta isti prijatelj je kasneje podlegel raku in s solzami v očeh je Gilbert doseženo v tej sezoni posvetil njemu: "Ko pridem domov, bomo s prijatelji nazdravili Nealu v spomin. Spremenil mi je življenje. Pred desetimi leti si nisem upal niti pomisliti, da bom kdaj igral v polfinalu svetovnega prvenstva. Tu sem dejansko začel verjeti, da mi lahko uspe priti tudi v finale. Danes sem imel pri svoji zadnji rdeči krogli v odločilni igri smolo, naslednjo črno je bilo težko zadeti. Škoda, ker se za mizo še nikoli nisem počutil bolje, kot v tistem trenutku. Ni mi bilo usojeno, John je zasluženo zmagal. Zame je prava legenda, spoštujem ga kot igralca in kot človeka. Nisem preveč žalosten."

Trump je imel z Wilsonom lažje delo

Tudi Gary Wilson dolgo ni kazal znakov novica med polfinalisti svetovnega prvenstva. Navdušujoč je bil njegov petkov niz 140 točk v 3. igri in pospravljanje barvnih krogel v zaključku 11., ko je povedel s 6:5. To je bilo opozorilo za Trumpa, da prestavi prestavo višje, kar je naredil z nizi 73, 123 in 75 točk. Od tedaj naprej ni več zaostajal. V tretjem sklopu iger nizi morda niso bili več tako lepi, z izjemo stotice v 20. igri, ki je bila rekordna 87. na tem prvenstvu (leta 2015 in 2016 so jih igralci nanizali 86). Trump je Wilsona držal na varnostni razdalji treh ali štirih iger, a manj slavni rojak zlepa ni obupal. Kako trdoživ je, smo lahko videli v 24. igri, ko je Wilson nasprotnika vztrajno postavljal v položaj za snuker, a se je Trump izvrstno reševal ter tako v večerni del obračuna vstopil pri vodstvu z 14:10. Odločen je bil čimprej dokončati delo, kar mu tudi je uspelo. Končalo se je s 17:11. "Ena stopnička je še pred mano, zato še ni čas za evforijo, sem pa zadovoljen s svojo predstavo. Polfinale je tako dolg, da je bilo pričakovati nekaj vzponov in padcev. Izgubljeno na začetku sem hotel čimprej nadoknaditi. Nekoliko sem mu ušel in nato zaradi izkušenosti tekmo varno pripeljal do konca. Vesel sem, da se obračun ni zavlekel, že tako sem zelo utrujen. Psihološko gre za zelo naporen turnir. Zdaj se moram čimbolj spočiti za finale."

Po polfinalih spet veliko govora o stanju miz

Gary Wilson je iz srca čestital Trumpu in mu zaželel veliko sreče v finalu: "Zadnja dva dneva nisem igral dobro, sicer sem zadovoljen s turnirjem. Tudi jaz sem opazil, da se je miza čudno obnašala, pravzaprav je bila iz igre v igro slabša, kar je vplivalo name, pa tudi na ostale tri fante. Mislim, da ima pri tem veliko opravka kreda, ki jo uporabljata Trump in Higgins. Bela krogla se obnaša povsem normalno, če oba igralca na konico palice nanašata kredo znamke, ki jo uporablja večina. Mislim, da bi jo morali vsi."

Leta 2011 medsebojni obračun v finalu dobil Higgins

Za Judda Trumpa, ki je letos dobil tri turnirje, bo to drugi finale v Sheffieldu. Leta 2011 mu je veliko slavje z 18:15 preprečil prav Higgins. Slednji je dobil kar 22 njunih medsebojnih obračunov (lanskega četrtfinalnega na SP s 13:12), Trump le devet. "Tako pogosto se ga ne da ustaviti. Navadno proti njemu povedem, potem pa ne vem iz kod izvleče ne vem kaj in me premaga. Tudi na tem prvenstvu smo videli, da se zna po zaostanku pobrati. Nikdar ga ne gre odpisati. Vsekakor bom moral igrati svoj najboljši snuker v karieri," je še dejal 29-letni igralec iz Bristola. Higgins je bil prav tako poln hvale na Trumpov račun: "Vem, da bo obračun povsem drugačen, kot je bil finale l. 2011. Takrat je krogle razmetaval vsepovsod, pa še vseeno ga je bilo težko premagati. Zdaj je drugačen, vsestranski igralec. Za sabo ima izjemno sezono, dvakrat je v finalu premagal Ronnieja O'Sullivana. Lahko je samozavesten.« Sam bo še tretjič zapored zaigral v finalu in zelo dobro ve, kako naporna bosta naslednja dva dneva: »Morali bi spremeniti urnik, da bi se prvi nedeljski in ponedeljkov sklop iger začela že ob 12.00, ne šele ob 14.00 (po lokalnem času, op. a.). Ko se konča, se samo preoblečem, na hitro zmečem vase krožnik testenin in že moram nazaj na večerni del. Počutim se kot hrček na kolesu, ki se ne more niti za hip spočiti."

Snuker, svetovno prvenstvo, polfinale:

GILBERT (ANG/16) – HIGGINS (ŠKO/5) 16:17

G. WILSON (ANG) – TRUMP (ANG/7) 11:17