Mia Krampl je s svojo paradno disciplino - težavnostnim plezanjem - prišla do olimpijske vozovnice. Foto: PZS/Manca Ogrin

Po hitrostnem delu kombinacije in balvanih je bila v občutni prednosti Lučka Rakovec, a v zadnji disciplini - težavnosti - je prišlo do popolnega preobrata. Mia Krampl je na začetku splezala do 32. oprimka, medtem ko je Lučka Rakovec padla pri 31+. Ob 1. in 2. mestu bi v Tokio odpotovala Rakovčeva, a nato se je z istim dosežkom 31+, a hitrejšim časom med Slovenki vrinila Francozinja Julia Chanourdie.

Do konca ni bilo sprememb: Kramplova je zmagal v težavnosti, Rakovčeva pa bila tretja, zmnožek vseh treh disciplin pa je pokazal: 49:54 za Mio Krampl. V hitrosti je bila sicer Rakovčeva 6., Kramplova pa 7., na balvanih je bila Rakovčeva 3., Kramplova pa 7. Rakovčeva je sicer evropska prvakinja v težavnosti, Kramplova pa svetovna podprvakinja.

Slovenija ima s trikratno svetovno prvakinjo Janjo Garnbret že nekaj časa potrjeno potnico na olimpijske igre. Finale olimpijskih kvalifikacij v Toulousu pa je dal drugo Slovenko za plezalno olimpijsko premiero v Tokiu. Mia Krampl in Lučka Rakovec sta v soboto potrdili drugo mesto za Slovenijo, nedelja pa je dala odgovor, katera od prijateljic bo drugo poletje plezala na Japonskem.

Kvalifikacije so določile osmerico finalistk. Ker sta se v finale uvrstili tudi predstavnici Japonske, gostiteljica olimpijskih iger pa že ima zapolnjeni obe olimpijski kvoti tako v moški kot ženski konkurenci, so si preostale najboljše kvalifikantke že priborile tudi olimpijske vozovnice.