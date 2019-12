Benjamin Pratnemer je z uvrstitvijo na elitno svetovno prvenstvo PDC presegel pričakovanja v letošnjem letu. Foto: Twitter/PDC

V prvem nizu je Pratnemer navdušil. Zanesljivo je zadržal vse tri igre, ko je imel prednost prvega meta. Zelo dobro je zaključeval igre. Niz ni uspel zaključiti s 40 točkami, tudi 20 ni zadel, v zadnjem poskusu pa je zadel 10 in si pošteno oddahnil.

V tretji igri drugega niza je imel Pratnemer izejmno priložnost za brejk, s tremi puščicami ni uspel zaključiti igre. Kazen je prišla hitro, Pipe je v četrti igri prišel do izenačenja na 1:1 v nizih.

Pratnemer je dobil tretji niz s 3:1 v igrah in tudi v četrtem nizu je blestel. Z brejkom je povedel z 2:1 in imel prvi met v četrti igri. Pipe je izenačil na 2:2, a nato ni dobro začel odločilne igre. Pratnemer si je priigral tri zaključne puščice. Ostalo mu je le 20 točk, a žal ni bil natančen. V ključnem trenutku se je mu je zatresla roka.

Pipe je to znal kaznovati. V petem nizu je prikazal najboljšo igro in ga dobil s 3:1 v igrah. Dramatičen obračun je trajal uro in 20 minut.

Kijamet v glavnem žrebu pred desetimi leti

Slovenija je ena od 26 držav s svojim udeležencem na največjem turnirju v pikadu na svetu. 27. svetovno pod okriljem organizacije PDC je zbralo 96 najboljših igralcev sveta.

Drugič je bil med najboljšimi slovenski igralec. Na svetovnem prvenstvu pred desetimi leti je Kamničan Osmann Kijamet zmagal v prekrogu proti Novozelandcu Phillipu Hazelu s 4:2, nato pa je v prvem krogu glavnega žreba izgubil proti Andyju Hamiltonu z 0:3.

Pratnemer najprej želel nastopiti na drugoligaškem prvenstvu

Pred odhodom v London se je s Pratnemerjem pogovarjal novinar Vala 202 Jože Pepevnik. 40-letni Mariborčan je z uvrstitvijo na največje tekmovanje v pikadu dosegel uspeh kariere. Po nekaj letih resnejšega igranja je postal konkurenčen na evropskih turnirjih.

Vstopnico za svetovno prvenstvo si je nenadejano priigral v številčni končkurenci kvalifikacij vzhodnoevropskih držav. Osvojil je turnir, ki je združil vse igralce z območja nekdanje Jugoslavije, Albanije, Romunije in Bolgarije.

"V letošnjem letu sem imel druge cilje. Želel sem se prebiti na svetovno prvenstvo BDO, ki velja za nekakšno drugo ligo v pikadu. Ko sem videl, da sem uvrščen na prvenstvo PDC, sem se posvetil igranju na večjih turnirjih, saj je to zares veliki oder," je pojasnil Pratnemer. Na mastersu v Londonu se je septembra uvrstil med najboljših 32.

Trenira dve uri na dan

Najboljši igralec v zgodovini pikada Phil Taylor je večkrat poudaril, da je potrebno za velike zmage trenirati vsaj osem ur na dan. 16-kratni svetovni prvak je bil med letoma 1990 in 2018 v svetovnem vrhu, celotno življenje pa je posvetil pikadu. Postal je prava ikona tega športa.

"V zadnjem času treniram malo več. Če spravim dve uri skupaj na dan, je to že izjemno. Za slovenske razmere je to dovolj, najboljši na svetu pa trenirajo šest do osem ur na dan," je dejal Pratnemer.

"Pikado se je v zadnjih štirih letih v Sloveniji dvignil. Igra ga res veliko ljudi. Raven v Sloveniji se je res dvignila. Problem je, da se v Evropi vse skupaj še precej bolj širi," je dodal Mariborčan.

Michael van Gerwen je številka ena v pikadu v zadnjih letih. Foto: EPA

Pikado niti slučajno ni gostilniški šport

V Veliki Britaniji, Nemčiji ali na Nizozemskem je pikado zares priljubljen šport. Vstopnice za največje turnirje so zelo iskane, zvezdniki tega športa pa prepoznavne osebnosti v svetu športa. V Sloveniji ima gostilniško konutacijo.

"V zahodni Evropi je pikado obravnan kot pravi šport. Pri nas je to gostilniški šport v očeh mnogih. Veliko ljudi pravi, da se pač gre na pivo in vrže eno partijo pikada za "rundo" piva. Ko igraš na najvišjem turnirju, se vse spremeni. Evropsko prvenstvo v elektronskem pikadu traja en teden, tekmovanje pa poteka od 10.00 do 2.00 zjutraj. 14 ur biti na nogah je velik napor. To ni igranje za "rundo" piva," je razmišljal Pratnemer.

"Raztur" v Alexandra Palacu

"Skrbi me velik oder v Alexandra Palacu, kjer je več kot 5.000 ljudi. Vsi pojejo in navijajo vseskozi. Vzdušje je podobno nogometnim tekmam. Po domače povedano je to "raztur". To je nora izkušnja, ki je nikoli ne bi zamenjal. To je bil moj veliki cilj. Želel sem že končati kariero, a sem z dobrimi izidi dobil zagon. Apetiti so zrasli, poskušal bi še leto ali dve. Zdaj sem na pol poti, saj mečem dve uri na dan. Če bi povišal obseg treningov, bi lahko prišel med najboljše. Zanima me, kako lahko še napredujem, če bi treniral pt ali šest ur na dan," je poudaril Pratnemer.

"Želim povprečje med 85-90 na tri puščice. Trenutno sem na tem nivoju. Sposoben sem povprečja okoli 100, kar bi bilo dovolj za zmago. Razočaran bom s povprečjem pod 80," je izrazil željo pred prvenstvom. Načrt je izpolnil, saj je s tremi puščicami povprečno dosegal 87,45 točke. Pipe je bil malce boljši (92,26).

Zgodovinska zmaga Sherrockove

Za zgodovinski mejnik je v 1. krogu poskrbela Fallon Sherrock, ki je ugnala Teda Evettsa s 3:2 v nizih. 25-letna Angležinja je postala prva ženska, ki je ugnala moškega na svetovnem prvenstvu PDC. Zelo blizu je bila že Japonka Mikuru Suzuki. Aktualna svetovna prvakinja med dekleti je izgubila proti Jamesu Richardsonu v petih nizih.

Van Gerwen favorit za naslov

Danes se je končal prvi krog, tekmovanje se bo nadaljevalo do 1. januarja, ko je tradicionalno na sporedu finale. V vlogi favorita je najboljši igralec zadnjih let Michael van Gerwen. Nizozemec je osvojil že tri naslove svetovnega prvaka (2014, 2017 in 2019). Senzacionalno sta že v drugem krogu izpadla predlanski svetovni prvak Rob Cross in lanski finalist Michael Smith.

Nagradni sklad je kar 2,5 milijona britanskih funtov. Pratnemer bo prejel 7.500 funtov, v primeru preboja v 2. krog bi prejel 15.000 funtov. Svetovni prvak bo v žep pospravil pol milijona funtov.