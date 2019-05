Slovenci v hitrostnem plezanju ostali brez izločilnih bojev

Najboljša Slovenka Lučka Rakovec na 44. mestu

Vudžjang - MMC RTV SLO, STA

Na olimpijskih igrah v Tokiu se bodo plezalci pomerili v kombinaciji – v hitrosti, balvanih in težavnosti. Foto: EPA

V Vudžjangu na Kitajskem so plezalci tekme svetovnega pokala odprli s preizkušnjo v hitrosti. Slovenski predstavniki so bili daleč od elite in so ostali brez izločilnih bojev.