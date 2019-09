Kanuisti so ostali brez medalje. Foto: Nina Jelenc

Naslov prvaka so ubranili Slovaki, drugo mesto so zasedli Španci, tretjega pa Rusi. Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič so bili na progi hitri, toda kolajno sta jima preprečili napaki. Božič jo je naredil v srednjem, Savšek pa v spodnjem delu.

"Zaradi enostavne postavitve smo morali napasti na vso moč. Začeli smo dobro, nato pa se je v srednjem delu zalomilo. Z začetkom ne moremo biti zadovoljni, a prebili smo led, upam, da bo nadaljevanje uspešnejše," je ocenil Božič.