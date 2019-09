Benjamin Savšek je po odličnih četrtkovih kvalifikacijah v soboto ostal brez pričakovanega finala in zaostal za reprezentančnim kolegom v internem boju za nastop v Tokiu 2020. Foto: Nina Jelenc

Luka Božič je s 3. mestom v polfinalu priboril Sloveniji olimpijsko vstopnico v kanuju, hkrati pa postal eden izmed kandidatov za odličje v opoldanskem finalu. Foto: Nina Jelenc

V slalomu sta na sporedu polfinale in finale kanuistov in kajakašic. Glede na kvalifikacijske dosežke je bil favorit predvsem evropski prvak Benjamin Savšek, leta 2017 tudi že svetovni prvak.

V kvalifikacijah je bil Ljubljančan drugi, a to mu ni nič pomagalo v polfinalu. V zadnjih protitočnih vratih je storil napako, izgubil čas in si prislužil še dve kazenski sekundi. Na koncu je ostal brez finala, zasedel je 18. mesto.

Božič priboril olimpijsko kvoto

Nasprotno je odlično vožnjo uprizoril Luka Božič, ki je bil kljub dvema kazenskima sekundama tretji, brez kazni bi bil zagotovo najboljši. S tretjim mestom je Sloveniji priboril olimpijsko kvoto, brez katere so sicer presenetljivo ostali Nemci in Italijani (kvoto si je priborilo 11 držav). Božiča sta v polfinalu premagala Francoz Denis Gargaud Chanut in Poljak Grzegorz Hedwig.

Ker je bila to tudi prva od treh izbirnih tekem za uvrstitev na olimpijske igre, na katerih lahko nastopa le en tekmovalec iz posamezne države, se je Savšek znašel v položaju, kjer je nastopu v Tokiu 2020 veliko bližje Božič.

Blaž Cof v spustu med kanuisti brani zlato z zadnjega svetovnega prvenstva. Foto: Nina Jelenc

Eva Terčelj šesta v polfinalu

Olimpijsko kvoto je z uvrstitvijo v finale izpolnila tudi Eva Terčelj, v polfinalu je zabeležila šesti čas. Za najhitrejšo, Nemko Ricardo Funk, je brez kazni zaostala točno sekundo in pol.

Finale kanuistov se bo začelo ob 12.uri, finale kajakašic pa ob 12.40 uri. Popoldne bodo na sporedu še finalni boji v spustu.