Trener Martin Lozano je Špance odlično pripravil. Foto: EPA

Španci so v polfinalu s 6:5 premagali branilce naslova Hrvate in si ob tem priigrali tudi olimpijsko vozovnico za Tokio 2020, Italijani pa so bili v drugem polfinalu z 12:10 boljši od Madžarske.

Italijo, ki je do sedaj trikrat osvojila svetovni naslov (1978, 1994 in 2011), sta do zmage nad Madžarsko popeljala Gonzalo Echenique s štirimi ter Francesco Di Fulvio s tremi zadetki.

Za Španijo, ki je naslov vaterpolskega svetovnega prvaka doslej osvojila dvakrat (1998, 2001), je proti branilcem naslova Hrvatom trikrat zadel Blai Malarach.

SVETOVNO PRVENSTVO, Južna Koreja

POLFINALE, Gvangdžu

Finale, sobota:

ŠPANIJA - ITALIJA

Polfinale:

ŠPANIJA - HRVAŠKA

6:5 (2:1, 2:1, 2:0, 0:3)

MADŽARSKA - ITALIJA

10:12 (4:2, 1:5, 2:2, 3:3)