Olimpijski prvak Ma Long je upravičil vlogo favorita. Foto: EPA

Oba sta zmagala v posamični konkurenci, temu pa dodala tudi naslov med dvojicami, Ma Long skupaj z Čušinom Vangom v moških, Liujeva pa s Šu Šinom v mešanih.

Ma Long je v finalu s 4:1 premagal Šveda Mattiasa Falcka, ki je postal prvi evropski finalist po letu 2003. Tudi v finalu se je olimpijskemu prvaku dobro upiral, znižal izid na 1:2, ko pa je tesno izgubil četrti niz, je bilo jasno, da bo Kitajec osvojil še svoj tretji zaporedni naslov. Falck je v polfinalu tesno s 4:3 v nizih premagal mladinskega svetovnega prvaka Jaehyuna Ana iz Južne Koreje. Nazadnje je med Evropejci v finalu SP-ja 2003 v Parizu zaigral Avstrijec Werner Schlager in zmagal. Tretje mesto sta si razdelila Kitajec Jingkun Laing in Južnokorejec An.

Mattias Falck je presenetljivo osvojil srebro. Foto: EPA

V kitajsko obarvanem ženskem finalu je Liujeva s 4:2 premagala Meng Čen in v tretjem poskusu osvojila svojo prvo zlato kolajno na prvenstvih. Leta 2013 in 2015 je finale izgubila. Tudi bronasti kolajni sta osvojili Kitajki, in sicer Ding Ning in Manju Vang.

V ženskih dvojicah sta zmagali Jingša Sun in Mannu Vang, v finalu sta s 4:2 ugnali Japonki Hino Hajara in Mimo Ito.

Evropa je poleg Falcka osvojila še tri kolajne. Med moškimi dvojicami sta Romun Ovidiu Ionescu in Španec Alvaro Robles klonila šele v finalu, Portugalca Tiago Apolonia ter Joao Monteiro pa sta bila bronasta. Bron sta med mešanimi dvojicami osvojila tudi Nemca Patrick Franziska in Petrissa Solja.

Slovenci niso izpolnili pričakovanj

Slovenski tekmovalci niso imeli sreče pri žrebu, Darko Jorgić, Bojan Tokić in Deni Kožul so izpadli v drugem krogu, Jan Žibrat in Alex Galič pa v prvem.

"Nisem najbolj zadovoljna. Z Azijci ne moremo enakovredno igrati. V tej smeri bo treba nekaj storiti. Ali za dlje časa oditi na trening k njim ali plačati, da oni pridejo k nam," nad nastopi ni bila najbolj navdušena selektorka Andreja Ojsteršek Urh.