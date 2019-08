Tina Trstenjak je na svetovnih prvenstvih osvojila štiri medalje. Foto: EPA

Polfinalni dvoboj Tine Trstenjak

Trstenjakova se je po treh prepričljivih dopoldanskih zmagah v polfinalu kategorije do 63 kilogramov pomerila z Miku Taširo, ki je za Slovenko ostala nerešljiva uganka. V devetem medsebojnem dvoboju je Japonka zmagala še devetič, tokrat je bila za Slovenko usodna diskvalifikacija po dobri minuti borbe. Trstenjakova je zagrabila Japonko za roko, sodniki pa so prijem z vzvodom na levi roki ocenili za nepravilnega in boj prekinili. Po ogledu videoposnetka so 29-letno varovanko Marjana Fabjana diskvalificirali.

Trstenjakova je bila v prvem krogu prosta, nato pa je z iponom odpravila Španko Cristino Cabano Perez. Vstopnico med najboljšo osmerico si je zagotovila z zmago nad bronasto z lanskega SP-ja, Britanko Lucy Renshall, za katero je zadostoval vazari minuto pred koncem.

Dvoboj z Mongolko Ganhaič Bold, aktualno azijsko podprvakinjo, je odločal o polfinalu in repesažu. 29-letna varovanka Marjana Fabjana ničesar ni prepustila naključju in je že na polovici borbe s končnim prijemom slavila predčasno zmago.

Trstenjakova je na svetovnih prvenstvih osvojila zlato v Astani (2015), srebro v Budimpešti (2017) ter brona v Čeljabinsku (2014) in Bakuju (2018).