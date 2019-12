Tjaša Vozel je pred vstopom v olimpijsko sezono odlično pripravljena. Foto: www.alesfevzer.com

Rusinja Maria Temnikova je za sekundo ugnala konkurenco, za kolajno pa se bodo z Vozlovo spopadle še Rusinja Jevgenija Čikunova, Italijanki Francesca Fangio in Maria Carraro, Britanka Molly Renshaw in Danka Thea Blomsterberg, medtem ko Švicarka Lisa Mamie na osmem mestu do odličja bržkone ne more.

V svoji predtekmovalni skupini je Vozlova gladko zmagala, odločilno razliko pa je naredila na tretjih 50 metrih in prednost obdržala do cilja. "Želela sem si nov slovenski rekord. Zadovoljna bi bila tudi s kakšno desetinko izboljšanja, a v vodi sem se res dobro počutila, stopnjevala tempo in dosegla izid, ki ga nisem pričakovala. Upam, da bo popoldan podobno in da bom imela dovolj moči, da ta izid še malo izboljšam."

Vozlova je pričakovala, da ji bo šlo na 200-metrski razdalji precej boljše kot na krajših. "Tempo ni tako hiter kot na 50 in 100 m prsno. Tam samo pogledam levo in desno, pa je že konec. Tukaj pa imam na prvih 50 metrih čas, da se lepo dam na vodo. Danes sem začutila, da sem visoka na vodi in da res gre," je še dejala in si v plavalskem slengu zaželela: "Upam, da bo danes bazen še enkrat hiter."

Neža Klančar je na 50 prosto s 24,97 kot prva rezerva finale zgrešila za vsega dve stotinki. Če bi plavala tako kot pred dnevi v štafeti, ko je dvakrat izboljšala slovenski rekord, bi se gladko prebila v finale.

Tjaša Pintar in Janja Šegel sta se z osebnima rekordoma uvrstili na 25. in 36. mesto.