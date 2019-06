Savšek je bil kljub dotiku najhitrejši, Božič je s progo opravil brezhibno, medtem ko se je Berčič dvakrat dotaknil vratc.

Najboljši slalomisti na divjih vodah so zbrani v Tacnu. Foto: EPA

Savšek je za 1,36 sekunde prehitel Slovaka Michala Martikana, Božič je na tretjem mestu zaostal 2,03 sekunde. Berčič pa je za Savškom zaostal 6,28 sekunde.

Med kajakašicami se je v finale prebila le Eva Terčelj in sicer z drugim časom.

Terčeljeva je zaostala le za Italijanko Stefanie Horn, ki je bila hitrejša za 0,34 sekunde. Tretja je bila Avstrijka Viktoria Wolffhardt, ki je zaostala 4,88 sekunde.



Na Ajdo Novak lajal pes ob progi

V polfinalu pa sta obstali Eva Alina Hočevar, ki je bila brez dotika 25., in Ajda Novak. Ta je morala polfinalno vožnjo ponoviti - zaradi psa, ki je po celi progi lajal nanjo med veslanjem, tako da so se v slovenskem taboru pritožili. Prvi nastop se ji je ponesrečil (58 kazenskih sekund), v drugo pa je Novakova veslala precej bolje in z dvema dotikoma pristala na 13. mestu, kar pa vseeno ni bilo dovolj za elitno deseterico.



V nedeljo še kajakaši in kanuistke

V nedeljo se bo svetovni pokal v Tacnu končal z nastopi najboljših kajakašev in kanuistk. V konkurenci bo tudi vseh šest slovenskih čolnov, ki so bili uspešni v petkovih kvalifikacijah.