Judd Trump je v dvorani Crucible zaokrožil trojno krono. Foto: World Snooker

"Približno stokrat si bom moral pogledati posnetek tega finala, da bom dojel, kaj se je zgodilo. Mislim, da sem igral svoj najboljši snuker. Težko ubesedim, kako dobro sem igral, ampak še vedno nisem bi sproščen niti pri vodstvu s 16:9. Ampak tako je pač, če igraš proti Johnu Higginsu," je po največji zmagi v karieri dejal priljubljeni Anglež.

Izenačena le prva četrtina obračuna

Če sta oba polfinala nekoliko razočarala ljubitelje snukerja, sta Higgins in Trump že v nedeljskem prvem sklopu iger tekmovala na najvišjem možnem nivoju. V večini primerov je bila že ena napaka preveč – štirje nizi so bili višji od 100 točk, še trije višji od 50, rezultat pa 4:4. Vsak si je z lahkoto predstavljal, da bomo gledali izenačen finale, ki se bo zavlekel pozno v ponedeljkov večer. Trump pa je imel drugačno namero.

Trump gromozansko razliko napravil z ekshibicijskimi udarci

Večer je z novo stotico odprl Škot, potem pa je popoln nadzor nad dogajanjem v dvorani Crucible prevzel 29-letnik iz Bristola, ki je na trenutke igral kot na ekshibicijski tekmi. Televizijskim komentatorjem je superlativov za opis njegovih mojstrovin zmanjkalo že v 11. igri.

Zadnjo rdečo kroglo je sodelavec BBC-ja, sedemkratni svetovni prvak Stephen Hendry, pospremil z: "Jaz bi lahko cel mesec stal tule in poskušal to ponoviti, pa mi ne bi uspelo." Tudi zadnjo črno je Judd z mize pospravil s stilom, pri tem udarcu je palico držal za hrbtom. Potezi se je nasmejal še Higgins, tedaj je vendarle zaostajal le s 6:5. Po tem pa je bilo z njegovega obraza mogoče razbrati le še obup, saj je Trump dobil kar osem zaporednih iger. Hitro in učinkovito, saj je ena igra v povprečju trajala 16 minut. Zvečer je zaspal pri celo za Higginsa težko ulovljivem vodstvu z 12:5. Legendarni Steve Davis, zdaj prav tako del BBC-jeve TV ekipe, še dolgo ni dojel, kaj se je pravzaprav zgodilo. "V tej dvorani sem v preteklosti videl precej osupljivega snukerja, večino izpod rok Ronnieja O'Sullivana. Ampak tu gre za osuplost posebne vrste. V šoku sem." Edino, česar v nedeljo nismo videli, je bil popolni niz 147 točk, ampak pred nami je bil še ves ponedeljek.

Higgins drugi dan finala pred nemogočo nalogo

In ravno s poskusom zgraditve popolnega niza se je naslednji dan nadaljeval obračun. Higgins se je trudil, da bi občinstvo v Sheffieldu prvič po letu 2012 spet zaploskalo 147-ici. Hudo težavo je predstavljala 15. rdeča krogla, a jo je štirikratni svetovni prvak velemojstrsko pospravil z mize, celo Trump je navdušeno zaploskal. Izgledalo je, da bo preostanek igre zgolj formalnost, a je nato John zgrešil 15. črno kroglo. Vseeno je požel stoječe ovacije. S še eno dobljeno igro je znižal izid na 12:7, a Trump je imel pripravljen odgovor. Poskus preobrata je zatrl z nizi 101, 71 in 126 točk. Lepo je igrati snuker, če veš, da si nepremagljiv. Ne pa povsem nezmotljiv. V 25. igri je tudi Trump sestavljal popolni niz, a se je končal pri številki 104, kar pa je bila rekordna enajsta stotica finala (Trump 7, Higgins 4) in skupno 100. stotica na tekmah tega prvenstva. Naslov prvaka je bil še bližje.

Zadnji sklop obračuna trajal manj kot pol ure

Moža sta se v ponedeljek zvečer še četrtič po stopnicah spustila do zelene mize. Ko je v dvorano vstopil Trump, je vstala četrtina občinstva. Ko se je pojavil Higgins, je so bili na nogah skoraj vsi. Kljub temu da se je Škot leta 2010 znašel sredi stavniške afere (in bil nato v preiskavi opran krivde), je med igralci in tekmovalci izjemno spoštovan gospod. A tokrat ni bil dovolj dober. Čeprav prvenstvo poteka na odru slavnega gledališča, niti v zadnjem delu obračuna ni bilo nobene drame, Trump je za končno zmago potreboval še dve igri. Nobenih težav, Higgins je potopil eno samcato kroglo.

Trump se ni prav dobro zavedal, kaj mu je uspelo: "Pripravljen sem bil na dolgo bitko, ampak potem se je razpletlo drugače. Dobival sem igre v enem obisku mize, kar mi je povečalo samozavest. Velika zasluga gre mojemu bratu Jacku, ki to sezono ves čas potuje z mano in že takoj sva osvojila masters in svetovno prvenstvo. Največji navdih pa je bil vedno moj oče, ki je velik ljubitelj snukerja in zelo sem si želel osvojiti to trofejo zanj. Vesel sem, da me nihče ne bo več spraševal, ali bom kdaj osvojil svetovni naslov. Zdaj grem sproščeno novim zmagam naproti."

Higgins izgubil še tretji zaporedni finale

Higgins bo moral preboleti še tretji zaporedni neuspeh v finalu svetovnega prvenstva. Poleti je izgubil vso voljo do igranja, okoli božiča je glasno razmišljal o upokojitvi, a nato vendarle nadaljeval. "Pravzaprav sem lahko srečen, ker sem si lahko zastonj ogledal tole predstavo. Judd je igral neverjetno. Vesel sem, da sem osvojil vsaj teh devet iger. Vse sem dal od sebe, ampak tokrat se proti njemu ni dalo igrati, vsaj 13 iger je osvojil v enem obisku mize. Ko sem mu čestital, se mu dejal, da je to zgolj prvi od še mnogo naslovov." Trump je postal 11 igralec, ki se lahko pohvali s karierno trojno krono (poleg SP-ja in mastersa to sezono je že l. 2011 osvojil prvenstvo Združenega kraljestva).

Svetovno prvenstvo, finale:

TRUMP (ANG/7) - HIGGINS (ŠKO/5) 18:9

Nedelja popoldne (4:4): 66:1, 72:45, 0:139, 105:0, 8:70, 0:74, 0:101, 103:4.

Nedelja zvečer (8:1): 1:125, 66:0, 139:4, 67:45, 118:0, 64:30, 95:28, 70:20, 85:19.

Ponedeljek popoldne (4:4): 0:113, 35:60, 101:0, 72:0, 126:0, 16:92, 11:79, 104:0.

Ponedeljek zvečer (2:0): 94:0, 63:1.