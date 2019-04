Poslovila sta se Mark Selby in Mark Williams. Foto: World Snooker

Mark Williams nam je pogosto dal vedeti, kako zelo je užival, ko so ga v zadnjem letu na vsakem turnirju naslavljali s svetovni prvak. Zavedal se je, da bo slej ko prej izgubil ta privilegij, ni pa mogel vedeti, da na tako neprijeten način. V petek pri zaostanku zaostanku s 5:3 njegova največja skrb ni bil nasprotnik David Gilbert, temveč prsne bolečine, zaradi česar je obiskal tamkajšnjo bolnišnico. Zdravniki so mu zagotovili, da je s srcem vse v redu, zato je v soboto nadaljeval obračun, a ga izgubil s 13:9. "Igral sem tako, kot sem se počutil, grozno. Ampak ta turnir je prevelik, da bi kar predal obračun. Škoda pa, da se je tako končalo." Gilbertovega naslednjega nasprotnika je dal najbolj kakovosten obračun tega svetovnega prvenstva med Kyrenom Wilsonom in Barryjem Hawkinsom. Če je Hawkins s štirimi stoticami razvajal občinstvo v prvem delu dvoboja, je zadnji pripadel Wilsonu. Po izenačenju na 10 je 27-letnik sestavil tri izjemne nize, vredne 81, 125 in 132 točk. Več kot dovolj za četrtfinale: "Na začetku je Hawkins igral kot Superman, ampak prepričeval sem se, da ne more tako nadaljevati. Po zaostanku z 9:5 sem dobil dve igri in Barry je dojel, da se ne bom kar predal in da je slab začetek pozabljen. Po žilah mi je pognalo adrenalin. Če zna človek to izkoristiti, lahko mnogo doseže," je po eni najboljših predstav v karieri dejal Kyren Wilson.

Selbyju ni uspelo rešiti slabe sezone

Nič ni bilo s čudežnim prebujenjem drugega igralca sveta Marka Selbyja. Nasprotnik svetovnega prvaka iz let 2014, 2016 in 2017 je bil 30 mest nižje uvrščeni nekdanji priložnostni taksist Gary Wilson. Selby je edino vodstvo užival pri 7:6, po 10:10 pa ni več dobil nobene igre: "Po navadi bi si pri izidu 10:10 pripisal dobre možnosti za zmago, a ne tokrat. Verjetno so slabši rezultati to sezono zmanjšali mojo samozavest. Ničesar ne bi rad odvzel Garyjevemu dosežku, ampak sem mu zelo olajšal delo. Prvih osem iger je dobil zaradi mojih napak, ni se mu bilo treba preveč truditi, da bi si sam ustvaril priložnosti. Vseeno je dobro igral in zasluženo zmagal." Wilsona v četrtfinalu čaka Ali Carter, ki je dobil zadnjih šest iger obračuna s Kitajcem Jielongom Džoujem za končnih 13:9. A ker je že dvakrat zaigral (in izgubil) v finalu SP-ja, se s četrtfinalom ne bo zadovoljil. "Teoretično so pred mano še trije dvoboji. Verjamem, da imam možnosti za zmago. Veste, da sem borec. Če ne bi bil, se morda danes ne bi pogovarjal z vami," nas je Carter spomnil tudi na svoj debel zdravstveni karton.

Trump dobro prenaša vlogo favorita

Veliko smo si obetali od obračuna Judd Trump – Džunhui Ding, a je Kitajcu uspelo odgovoriti le na en Angležev nalet. Trump je bil že zelo blizu vodstvu s 6:1, vendar se je po dveh tretjinah obračuna znašel v zaostanku. Ding mu je ušel na 9:7. V zadnji pa je bil Kitajec, finalist SP-ja 2016, povsem neopazen. Judd je izbral Carterjev recept, dvoboj se je končal z delnim izidom 6:0: "Do danes sem bil verjetno najslabši igralec tega prvenstva, zato sem se psihološko dobro pripravil. V glavi preprosto nisem bil pripravljen izgubiti tega dvoboja. Boril sem se za vsako kroglo, Dingu nisem želel ponuditi nobene priložnosti. Ta večer sem igral najboljši snuker na prvenstvu, z igro v prejšnjih dneh pa se ne morem hvaliti, zato moram počasi iti iz tekme v tekmo in ne prehitevati." James Cahill, ki je v prvem kolu šokiral Ronnieja O'Sullivana, je proti Stephenu Maguireju klonil šele po odločilni 25. igri. S še eno neustrašno predstavo si je na svojo stran pridobil kopico novih navijačev. Ne pa tudi sedme sile. Novinarsko konferenco po tesnem porazu je začel z oznanilom, da ne bo odgovarjal na vprašanja časopisnih novinarjev. Brez nadaljnjih pojasnil. Morda ker so se angleški tabloidi med prvenstvom razpisali o incidentu iz leta 2017, ko je mladi Anglež skušal iz Dubaja pretihotapiti 7.000 cigaret in še 61 kg tobaka. Izbrskali so tudi podatek, da zaradi vožnje pod vplivom alkohola leta 2015 eno leto ni smel sesti za volan.

Robertson se spogleduje z drugim naslovom prvaka

Svetovni prvak iz leta 2010 Neil Robertson pa je srečanje z novinarji po zmagi nad Shaunom Murphyjem začel z grožnjo: "Kdor bo izdal kakršno koli vsebino filma Maščevalci: Zaključek, bo usmrčen." V resnici velik ljubitelj Marvelovih superjunakov, ki mu omenjenega spektakla do tedaj še ni uspelo pogledati, s to izjavo ni prestrašil nikogar. Je pa za nasprotnike strašljiva njegova forma. Murphy mu je razmeroma dobro sledil do izida 8:6, nato so krogle ubogale le še Avstralca: "Ključni sta bili igri za vodstvo z 10:6. Vedel sem, da je Shaun takšno razliko sposoben nadoknaditi, zato sem moral igrati dobro. Posebnega pritiska pa ne čutim. Če dobim ta turnir, bom postal tudi številka ena, a tudi to sem že doživel, tako da ne gre za nekaj novega. Vsekakor pa bi šel rad do konca in za zdaj mi gre dobro." Murphy je bil kratek in jedrnat: "Predober je. Če bo igral tako naprej, bo svetovni prvak." Bomo videli, kako se mu bo uspelo upirati štirikratnemu zmagovalcu Crucibla John Higgins, ki je v povsem zadnjem dvoboju 2. kroga 13:11 izločil Stuarta Binghama: "To je velika zmaga, Bingham je odličen igralec, še boljši pa me čaka v četrtfinalu. Robertson je zame prvi favorit turnirja, zato tudi najinega obračuna."

Snuker, svetovno prvenstvo, 2. krog:

WILLIAMS (WAL/1) – GILBERT (ANG/16) 9:13

HAWKINS (ANG/9) – K. WILSON (ANG/8) 11:13

HIGGINS (ŠKO/5) – BINGHAM (ANG/12) 13:11

MURPHY (ANG/13) – ROBERTSON (AVS/4) 6:13

SELBY (ANG/3) – G. WILSON (ANG) 10:13

CARTER (ANG) – DŽOU (KIT) 13:9

TRUMP (ANG/7) – DING (KIT/10) 13:9

MAGUIRE (ŠKO/15) – CAHILL (ANG) 13:12