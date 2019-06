V petkovih kvalifikacijah je nastopilo šest slovenskih čolnov in vsi so se prebili skozi kvalifikacijsko sito. Vrhunske rezultate bodo napadali Benjamin Savšek, Anže Berčič in Luka Božič v kanuju ter Ajda Novak, Eva Terčelj in Eva Alina Hočevar v kajaku.



Najboljši slalomisti na divjih vodah so zbrani v Tacnu. Foto: EPA

Savšek je z enim dotikom dosegel peti čas kvalifikacij, Berčič je bil brez dotika 13. Božiču se prva vožnja ni posrečila, se je pa zato v drugi vožnji le enkrat dotaknil vratc in si s tretjim mestom privozil polfinale.

Od treh Slovenk na startu se je med kajakašicami najbolje odrezala Novakova, ki je bila z enim dotikom deseta, Terčeljeva se je dotaknila dveh vratc in je zasedla 12. mesto. Prvič je priložnost nastopa na svetovnem pokalu v kajaku dobila tudi Hočevarjeva, ki je priložnost odlično izkoristila in si v drugi vožnji z osmim časom zagotovila današnji polfinalni nastop.

Ob 9. uri se bodo na polfinalno progo podali kanuisti, ob 10.05 kajakašice, finalne vožnje pa sledijo po 12. uri.

V nedeljo še kajakaši in kanuistke

V nedeljo se bo svetovni pokal v Tacnu končal z nastopi najboljših kajakašev in kanuistk. V konkurenci bo tudi vseh šest slovenskih čolnov, ki so bili uspešni v petkovih kvalifikacijah.