Peter Kauzer v Franciji brani naslov. Foto: BoBo

V prvi vožnji sta si napredovanje zagotovila Martin Srabotnik s 13. in branilec naslova Peter Kauzer s 15. časom, prepočasna za uvrstitev med najboljših 20, ki so se uvrstili v polfinale, sta bila Žan Jakše in Niko Testen.

Slednji je nato opravil popravni izpit, v drugi vožnji je kljub dotiku in dvema kazenskima sekundama osvojil peto mesto, brez kazni bi bil drugi najboljši. Iz druge vožnje se je v polfinale uvrstilo deset tekmovalcev, Jakše je bil 14.

"Glede na to, da proga ni bila preveč zahtevna, le ena kombinacija je bila taka, da je odločala, zato jo je bilo treba prevoziti brez napak. Tako sem se je lotil nadzorovano, pri vsakih vratih sem pazil, tako da nisem bil tako suveren. Posledica je nekoliko slabši čas, a cilj sem izpolnil," je dejal olimpijski podprvak Kauzer, ki je za najboljšim Britancem Josephom Clarkom zaostal več kot šest sekund. Britanec je bil tokrat razred zase, saj je že drugi najhitrejši – Čeh Jiri Prskavec – zaostal tri sekunde in 31 stotink.

"Težko komentiram njegovo vožnjo, ker je nisem videl. A moram reči, da je to stalnica, Clarke je v kvalifikacijah vedno super hiter," zaradi zaostanka ni bil zaskrbljen Kauzer, ki sicer ne čuti nobenega pritiska: "Čeprav sem motiviran, pa lahko rečem, da zadnja leta veslam bolj za svojo dušo, vse, kar bo dodatno prišlo, bo le češnja na torti."

V polfinale se ni uspelo uvrstiti nobeni izmed slovenskih kanuistk. V prvi vožnji so bile vse kar precej prepočasne za uvrstitev med najboljših 15, v drugi je bila najbližje petemu mestu, ki je še zagotavljalo polfinalni nastop, Alja Kozorog. Osvojila je deveto mesto, a je imela kar precejšen zaostanek. Eva Alina Hočevar, svetovna mladinska prvakinja in hčerka nekdanjega tekmovalca Simona Hočevarja, je bila 11., višjo uvrstitev so ji preprečile napake pri vratcih, zaradi katerih si je prislužila šest kazenskih sekund, Lea Novak pa je osvojila 18. mesto.

Popoldne se bodo tekmovalci merili v ekipnih vožnjah. Ob 14. uri bo prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.