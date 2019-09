Kanuisti so ostali brez medalje. Foto: Nina Jelenc

Naslov prvaka so ubranili Slovaki, drugo mesto so zasedli Španci, tretjega pa Rusi. Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič so bili na progi hitri, toda medaljo sta jima preprečili napaki. Božič jo je naredil v srednjem, Savšek pa v spodnjem delu.

"Zaradi enostavne postavitve smo morali napasti na vso moč. Začeli smo dobro, nato pa se je v srednjem delu zalomilo. Z začetkom ne moremo biti zadovoljni, a prebili smo led, upam, da bo nadaljevanje uspešnejše," je dejal Božič.

Preostale tri ekipe so ostale brez uvrstitve med najboljših deset. Kajakaši so bili 12., čeprav njihova predstava ni bila slaba. Imeli so dobre vmesne čase, a pri 14. vratcih se je Martin Srabotnik zaletel v Petra Kauzerja, olimpijskemu podprvaku se je zlomilo veslo, s tem pa je bilo sanj o kolajni konec.



"Škoda. Mislim, da smo bili dobro na poti, da bi naša vožnja zadostovala za kolajno. A to je nepredvidljivost oziroma čar moštvenih voženj. Moraš paziti tako na tistega pred kot tistega za tabo, ko si malo pozen, se take stvari dogajajo. Lahko samo upam, da bo obveljal pregovor o slabem začetku in dobremu koncu," je dejal Kauzer.



Kanuistke so bile 11., kajakašice pa 14. Kanuistka Eva Alina Hočevar, ki je spet nastopila v obeh konkurencah, si je pri v tekmi kanujev tudi poškodovala členek, tako da je potrebovala zdravniško pomoč.