Peter Kauzer je izpustil dvoje vrat. Foto: Nina Jelenc

Po sodniški odločitvi je Peter Kauzer v polfinalu dobil pribitek 100 sekund, ker dvojih vrat ni prevozil pravilno.

Hrastničan je bil sicer hiter, če bi bilo vse v redu, bi zasedel tretje mesto, tako pa je končal na zadnjem, 30. mestu. Niko Testen je bil 20., Martin Srabotnik pa je končal na 25. mestu.

"Nekdo se je pritožil, da je napačno prevozil 15. vratca, nato so sodniki ugotovili, da je napako storil na 16. in še na 18. vratih. Vse je bilo zelo sumljivo," je dejal slovenski trener Borut Javornik, ki v nasprotju z moštveno tekmo, ko je njegova pritožba kajakašem pomagala do kolajne, tokrat pri njej ni bil uspešen.

Med kanuistkami Slovenija v polfinalu ni imela svoje predstavnice.