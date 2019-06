Maraton Franja je najbolj množična kolesarska prireditev v Sloveniji. Foto: BoBo

Tridnevno dogajanje se je začelo v petek, ko so se v boj z uro na progi proti Domžalam podali tekmovalci v vožnji na čas. Kronometer je štel tudi za državne naslove, najbolj prestižna v konkurenci moške in ženske elite sta osvojila Tadej Pogačar in Eugenia Bujak.

Sobota je minila v znamenju Barjanke, štart je bil ob 8. uri na Kongresnem trgu, cilj popoldan v BTC-ju, ter popoldanskih družinskega in otroškega maratona.

Do zdaj so prireditelji pod streho spravili 37 maratonov, v tem času se je maratona Franje udeležilo že več kot 150.000 udeležencev iz več kot 70 držav. Organizatorji pričakujejo, da bo v treh dneh v vseh kategorijah nastopilo več kot 7000 udeležencev.

Zaradi maratona so zaprte nekatere ceste v bližini BTC-ja ter ob trasi. Več informacij o zaporah najdete na spletni strani dogodka: http://franja.org/novice/obvestilo-o-zaporah-vest.html