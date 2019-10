Leonard bo tekel na 10 km, prav tako njegova žena Lucja in - psička Gobi. Zgodba se je začela leta 2016 na Kitajskem, kjer se mu je psička na 250 km dolgi preizkušnji nepričakovano pridružila drugi dan tekmovanja. "Nenadoma sem se začel ukvarjati z njo in nisem več mislil na tek. Spletla sva neverjetno vez zaupanja in ljubezni."

Da je Leonard postal ultramaratonec (pretekel je že 45 ultramaratonskih tekov), je kriva tudi stava: "Ko sem bil pijan, sem s prijateljem stavil, da ga bom premagal v polmaratonu. Bil sem tako pijan, da sem mu obljubil petminutno prednost."

Vse od takrat tekmuje, preizkušnja na Kitajskem in srečanje z Gobi pa sta ga spremenila. Prisrčno zgodbo opisuje tudi v knjigi.

Več v spodnjem prispevku Eve Furlan za Odmeve.

Psička Gobi bo tekla tudi na Ljubljanskem maratonu

24. Ljubljanski maraton se sicer danes tudi tekmovalno začenja. Tekmovali bodo tekači v mlajših kategorijah. Posebej živahno bo na Lumpi teku ob 11. uri. Dolžina proge je 200 metrov, tek pa je netekmovalnega značaja, tako da se čas ne meri.

Vrhunec Ljubljanskega maratona bo nedeljska preizkušnja na 42 km, ki se bo začela ob 10.30. Nastopilo bo 2.000 tekačev.

Na vseh treh nedeljskih tekih (10 km, 21 km in 42 km) je prijavljenih 13.805 udeležencev.

