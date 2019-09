Tudi mladi tekači lahko sodelujejo na teku na Kalvarijo. Foto: Marko Pigac

Kalvarija je hrib na severni strani Maribora in stopnice predstavljajo dober vadbeni poligon mnogim rekreativcem in profesionalcem. Čeprav veljajo za peklenske, organizatorji pravijo, da je pomembno sodelovati, in ne zmagati, zato jih lahko premagate v svojem ritmu.

Najboljše čase dosegajo vrhunski športniki, Kranjčan Matjaž Mikloša ima že štiri zmage na dogodku, njegov rekord pa je neverjetnih 1:44. Lani je zmagal Kelmen Šparing, ki je 454 stopnic premagal v času 1:57, pri ženskah pa Ana Čufer (2:23).

Prireditev se bo začela ob 17. uri z zbiranjem prijav. Predhodne prijave niso mogoče. Štartnine ni, tekači pa se bodo na stopnice podali z nekajsekundnim časovnim razmikom. Vsak sodelujoči prejme darilo organizatorja in seveda medaljo na cilju.

Štart otroških tekov (za otroke bo trasa krajša) bo ob 19.00, vsi drugi se bodo na "štenge", kot jim pravijo domačini, podali uro pozneje.

Prireditev je primerna za vse rekreativce, saj je v ospredju geslo "Vsak je zmagovalec".