Ugodno vreme bo na pot okoli Ljubljano privabilo veliko pohodnikov. Foto: BoBo

Obroč okrog Ljubljane, ki ga je med 2. svetovno vojno oklepala bodečežična ograja, je danes rekreativna površina, namenjena vsem. Od leta 1957, ko je bil organiziran prvi pohod, se je dogodek razvil v pravi rekreativni praznik, ki privablja udeležence iz vse države.

Vsi, ki bodo predložili kontrolni kartonček pohoda, bodo imeli na voljo brezplačen prevoz z mestnim potniškim prometom.

Po četrtkovem pohodu otrok iz ljubljanskih vrtcev, ki so kot običajno, odprli tridnevno tradicionalno dogajanje, in petkovem nadaljevanju pohodov šolarjev osnovnih šol in dijakov srednjih šol, bodo danes potekali tudi teki trojk. Ključno pri tem teku je sodelovanje in tovarištvo, saj je najpomembnejši tretji, najšibkejši člen ekipe, katerega čas se upošteva kot končni čas trojke.

Lani so v teku trojk na 29 kilometrov zmagali gorski tekači Aleš Žontar, Marko Tratnik in Nejc Lokar (ŠD Nanos), ko so edini tekli pod dvema urama (1:57:05).

Skupno tretja med vsemi je bila prvouvrščena mešana ekipa KinVital Salomon, v kateri so bili Barbara Trunkelj, Uroš Kožar in Luka Hren (2:03:16), med ženskimi trojkami pa so bile najhitrejše prav tako gorske tekačice Nanosa Klementina Lemut, Petra Tratnik in Veronika Krečič (2:14:57).