Foto: BoBo

Ti se bodo na preizkušnje podali s Slovenske ceste, pomerili se bodo na več razdaljah, najmlajši na Lumpi teku bodo pretekli 200 metrov do Kongresnega trga.

Danes brez večjih cestnih zapor, v nedeljo zaprto pol Ljubljane

Večjih prometnih težav danes ne bo, saj bodo zaprte le nekatere ceste v ožjem mestnem središču. Drugače pa bo jutri, ko bodo številne cestne zapore na trasah 10-kilometrskega teka, polmaratona in maratona tudi za Bežigradom, v Šiški, Rožni dolini, Trnovem in na Rudniku.

Direktor organizacijskega odbora Gojko Zalokar ob tem meščane in obiskovalce opozarja na zapore cest. "Danes bo za promet zaprto le središče mesta in v večjem obsegu v prometno ureditev ne posegamo. V nedeljo bo zaprte pol Ljubljane, zato vse prosimo za razumevanje in upoštevanje navodil uradnih oseb in pozivamo, naj se uporablja javni prevoz," je pozval Zalokar. Jutri bo imela tudi večina avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa obvoze, prav tako nekateri medkrajevni avtobusi.

V nedeljo teka na 21 in 42 kilometrov ob 10.30

V nedeljo se bo tek na 10 km začel ob 8.30, teka na 21 in 42 kilometrov ob 10.30, pet minut pred tem pa bodo startali še paraplegiki na 21 km. Vse tekaške preizkušnje se bodo začele na Slovenski cesti med hotelom Cubo in Uršulinsko cerkvijo, cilj pa bo na Kongresnem trgu.

Na vseh treh nedeljskih tekih (10 km, 21 km in 42 km) je prijavljenih 13.805 udeležencev.

Na maratonu tudi svetovno znana psička Gobi

Med predstavniki 61 držav, ki bodo tekli na letošnjem Ljubljanskem maratonu, je tudi na Škotskem živeči Avstralec Dion Leonard. Spremljala ga bo psička Gobi, ki je postala svetovno znana. Leonard bo tekel na 10 km, prav tako njegova žena Lucja in - psička Gobi. Zgodba se je začela leta 2016 na Kitajskem, kjer se mu je psička na 250 km dolgi preizkušnji nepričakovano pridružila drugi dan tekmovanja. "Nenadoma sem se začel ukvarjati z njo in nisem več mislil na tek. Spletla sva neverjetno vez zaupanja in ljubezni."

Več v spodnjem prispevku Eve Furlan za Odmeve.

Psička Gobi bo tekla tudi na Ljubljanskem maratonu

POLMARATON, 21 km

MARATON, 42 km