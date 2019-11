Krožni napadalec Kristjan Horžen je bil s 6 goli najboljši strelec Celja na gostovanju v Slovenj Gradcu. Foto: www.alesfevzer.com

Rokometaši Dobove, ki se v zgornjem delu razpredelnice borijo za tretje mesto, so se morali krepko potruditi za novi točki proti Štajercem, za katere je izziv glede na letošnji potek prvenstva preboj v zgornjo polovico. Uvod tekme je potekal povsem po željah domačih gledalcev, saj so gostitelji po golu Žige Bradeška v 9. minuti povedli že s 6:1. Še v 22. minuti so imeli gostitelji visoko prednost petih golov, ki pa se je v končnici prvega polčasa stopila na +2.

V drugem delu gostitelji niso našli moči za novo serijo, ki bi jim zagotovila mirno končnico. Še več, Mariborčani so jim vseskozi tesno dihali za ovratnik in le po zaslugi gola Matevža Kunsta v 59. minuti so se domači veselili novih dveh prvenstvenih točk.

Rokometaše Dobove že v sredo čaka gostovanje v Velenju, Mariborčani pa bodo imeli zaradi nastopanja v pokalu challenge manjšo prvenstveno prekinitev.



Državni prvaki iz Celja so tudi na gostovanju na Koroškem potrdili vlogo favoritov in v 10. nastopu v prvenstvu dosegli še 10. zmago. Korošci so so se nepričakovano uspešno upirali na začetku. Po 2:2 so gostje sicer pobegnili na +4, a so se domači v 16. minuti vrnili na 7:8. Celjski trener Tomaž Ocvirk je nato vendarle uredil igro v obrambi in napadu in že ob menjavi strani so imeli gostje sedem golov prednosti.

Ko so Celjani v 41. minuti povedli z 22:12, je bilo vprašanje le še, kakšna bo razlika na koncu.

Že v sredo Celjane čaka obračun s Trebanjci, ekipa iz Slovenj Gradca pa bo v soboto lovila novi prvenstveni točki na gostovanju v Ormožu.



DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

LIGA NLB, 10. krog

BUTAN PLIN IZOLA - GORENJE VELENJE

27:37 (12:21)

Gašperšič 4; Verdinek 7 (1), Celminš in A. Kavčič po 5.



TRIMO TREBNJE - KOPER

30:27 (13:10)

Didovič 5, Cirar 4; Sokolič 7.



RIKO RIBNICA - JERUZALEM ORMOŽ

32:29 (11:14)

Horvat in Kovačič po 6; Čudič 10.



URBANSCAPE LOKA - KRKA

26:29 (13:15)

Klemenčič 7; Jakše in Kete 8.



SLOVENJ GRADEC 2011 - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

18:31 (9:16)

Glendža 3; Horžen 6, Novak in Rakita 4.



DOBOVA - MARIBOR BRANIK

25:24 (13:11)

Sintić 7, Markušič 6; Jerebič 6.

Lestvica: