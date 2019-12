Slovenke so pred dvema letoma na svetovnem prvenstvu premagale Angolke za sedem golov, zdaj pa izgubile za devet zadetkov. Foto: www.alesfevzer.com

Tako kot v ponedeljek je tudi v torek igra slovenskih rokometašic razpadla v drugem delu tekme. A če so Norvežanke favoritinje za odličja, so Angolke neposredne tekmice za 3. mesto, ki še pelje v nadaljevanje svetovnega prvenstva.

Po drugem porazu so varovanke Uroša Bregarja v težkem položaju, saj morajo dobiti obe preostali tekmi in še tukaj ni usoda popolnoma v rokah Slovenk. Po dnevu premora Slovenijo čaka soočenje s Kubo, na papirju najslabšo reprezentanco skupine A. V petek sledi v Kunamotu bržkone odločilna tekma s Srbijo.

Po trku v zid prepočasne in brez ideje

Svetla izjema Slovenije je bila z 9 goli prva strelka tekme Tjaša Stanko, Ana Gros in Polona Barič sta dosegli po pet zadetkov. A na drugi strani so se afriške prvakinje izkazale z moštveno predstavo, trdno obrambo, razpoloženima vratarkama in hitrim ter učinkovitim napadom. V prvem delu je bila nezaustavljiva krožna napadalka Albertina Kassoma s 6 goli, v drugem delu je z razdalje slovensko mrežo tresla Azenaide Carlos (prav tako 6 golov), vseskozi pa je v vratih z 11 obrambami blestela Helena Sousa.

Četrt ure spodobne igre premalo

Začetek tekme je bil poln napak na obeh straneh, a so se Slovenke hitreje zbrale in v 5. minuti prek Ane Gros povedle s 3:1. A so se tudi Angolke otresle treme in začele redno zadevatim ter ohranile stik s Slovenkami. V 11. minuti so Afričanke prvič izenačile na 5:5, v 16. minuti pa so po prvem zadetku Guialojeve iz igre prvič povedle (6:7).

Prednost Angolk je začela rasti, do 24. minute je narasla že na +4 (9:13). , Slovenke so grešile v napadu, razbranila se je angolska vratarka. Razlika je do odmora ostala nespremenjena , saj je 1. polčas s 16:12 pripadel Angoli.

Drugi polčas za pozabo

V drugem polčasu je bilo z zornega kota Slovenk vse samo še slabše. Slovenkam se je povsem ustavilo, zaostanek je eksplodiral. Serijske prvakinje Afrike so v 44. minuti pobegnile že za 9 golov (26:17), potem ko so Slovenke v 10 minutah dosegle zgolj en gol, Angolke pa osem. Do konca ni bilo prebliska in Angolke so vodile tudi že za 12 (18:30), nato pa rutinirano pripeljale tekmo do prve zmage na prvenstvu.

Angola je letošnji turnir na Japonskem odprla z dvema porazoma. Na prvi tekmi je morala priznati premoč Srbiji, ki je zmagala z 32:25, na drugi pa je bila od nje boljša Nizozemska, ki je slavila s 35:28.

SVETOVNO PRVENSTVO 2019 - JAPONSKA

SKUPINA A, Kumamoto

Slovenke morajo zdaj za napredovanje premagati Kubanke in Srbkinje. Foto: www.alesfevzer.com

3. krog:

SLOVENIJA - ANGOLA 24:33 (12:16)

Aqua Dome, 2.280 gledalcev



Slovenija: Zec 1, Vojnović, Pandžić, Klemenčič, Gros 5, Žabjek, Stanko 9 (1), Abina, Barič 5 (1), Ferfolja 1, Ljepoja, Zulić, Pišek 1, Vučko, Svetik 1, Beganović 1.



Angola: Pinto, Sousa, Almeida, Joao, Silva, Paulo 4, Bernardo, Kassoma 6, Da Silva, Carlos 6, Dombaxi 2, Cazanga 4, Machado 1, Venancio 2, Santos 3, Guialo 5 (3).



Sedemmetrovke: Slovenija 2 (2), Angola 4 (3).



Izključitve: Slovenija 6, Angola 10 minut.



Rdeči karton: /.



Sodnika: Koo in Lee (oba Južna Koreja).



NIZOZEMSKA - KUBA 51:23 (22:11)

Ob 12.30: NORVEŠKA - SRBIJA

Vrstni red: Norveška in Srbija ter Nizozemska po 4, Angola in Slovenija po 2, Kuba 0 točk

Četrtek ob 7.00:

KUBA - SLOVENIJA

Ob 10.00: SRBIJA - NIZOZEMSKA

Ob 12.30: NORVEŠKA - ANGOLA

Petek ob 7.00:

SRBIJA - SLOVENIJA

Ob 10.00: ANGOLA - KUBA

Ob 12.30: NIZOZEMSKA - NORVEŠKA

V drugi del tekmovanja vodijo prva tri mesta.