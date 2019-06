Veszprem je favorit v obračunu s Kielcami. Foto: EPA

Na letošnjem sklepnem turnirju bo nastopilo sedem slovenskih rokometašev. Gašper Marguč, Dragan Gajić, Borut Mačkovšek in Blaž Blagotinšek igrajo za Veszprem, Jure Dolenec za Barcelono, Blaž Janc za Vive Kielce, kjer je pomočnik trenerja Uroš Zorman, Staš Skube pa za Vardar Skopje.



Na dosedanjih turnirjih četverice sta največkrat po zvezdah posegla nemški Kiel in Barcelona, ki sta po dvakrat zmagala na tem tekmovanju. Po eno zmago imajo nemška HSV in Flensburg-Handewitt, Kielce, Vardar iz Skopja in Montpellier.



Barcelona je največkrat slavila v Pokalu državnih prvakov oziroma Ligi prvakov. Katalonska ekipa ima devet naslovov, na drugem mestu je nemški Gummersbach s petimi naslovi, v sezoni 2003/04 so v tem tekmovanju slavili rokometaši Celja Pivovarne Laško.



Favorit stavnic je Barcelona s kvoto 1,5. Sledijo Veszprem (3,75), Kielce (9) in Vardar (14).

ZAKLJUČNI TURNIR, Köln



Sobota ob 15.15:

VESZPREM - KIELCE



Ob 18.00:

BARCELONA - VARDAR



Finale (18.00) in tekma za 3. mesto (15.15) bosta v nedeljo.