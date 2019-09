Celjani so dosegli novo zmago v državnem prvenstvu. Foto: www.alesfevzer.com

Celjani so dosegli tretjo zmago v državnem prvenstvu. Po zmagoslavju nad Dobovo in Izolo so dve točki osvojili v vselej vroči Škofji Loki, kjer so pred kratkim praznih rok ostali njihovi največji tekmeci iz Velenja.

Izbranci gostujočega trenerja Tomaža Ocvirka so postopoma lomili odpor Škofjeločanov, dokončno pa so ga zlomili v drugi polovici tekme in na koncu zanesljivo slavili.

Pri Celjanih, ki bodo konec tega tedna nastopili v Barceloni v elitni skupni ligi prvakov, je bil na današnjem dvoboju najbolj učinkovit David Razgor s šestimi goli, v domači ekipi je en zadetek več dosegel Aleksander Atanasov.

LIGA NLB, 3. krog



URBANSCAPE LOKA - CELJE PL

21:32 (11:14)

Urbanscape Loka: Vrbinc 1, Gartner, Dolenc, Grojzdek, Jamnik 2 (1), M. Jesenko 1 (1), Juričan, Mali 1, Tomac-Teržan, Jeseničnik, Pipp 2, A. Jesenko 7 (3), Pokorn, Šibanc, Marinović, Atanasov 7.

Celje Pivovarna Laško: Vujović, Ferlin, Cvetko, Razgor 6 (3), Marguč 3 (1), Šarac 4, Grošelj 3, Poteko 2, Žabić, da Silva 1, Kodrin, Horžen 3, Grebenc 3, Makuc 1, Leban 2, Novak 4 (2).

Sedemmetrovke: 5/7; 6/8.

Izključitve: 4 min; 8 min.

Rdeči karton: Šarac (52.).

Petek ob 19.00:

TRIMO TREBNJE - RIKO RIBNICA

KRKA - KOPER

Sobota ob 18.00:

MARIBOR BRANIK - GORENJE VELENJE

Ob 19.30:

BUTAN PLIN IZOLA - SLOVENJ GRADEC

DOBOVA - JERUZALEM ORMOŽ