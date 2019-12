Dobova je vodila le z 1:0, nato pa so zadeve v svoje roke vzeli celjski rokometaši in si po petnajstih minutah priigrali prvo občutnejšo prednost (11:6). Slabih deset minut pozneje je bilo že 16:8 in s tem tudi konec vprašanja o zmagovalcu.

Krožni napadalec Kristjan Horžen je bil z devetimi goli najboljši strelec tekme. Foto: www.alesfevzer.com

Celjani vodili s +12

Najvišjo razliko so Celjani dosegli v 46. minuti (30:18), po izključitvi Tobiasa Cvetka ter dveh obrambah domačega vratarja Tilna Lebna pa so domači v zaključku tekme prišli do častnega poraza 24:32.

Najboljši strelec tekme je bil Kristjan Horžen, ki je dosegel devet golov. Tilen Kodrin jih je prispeval šest. Pri Dobovi je bil najboljši Marko Sintič s petimi goli.

ROKOMET - DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

LIGA NLB, 13. krog

TRIMO TREBNJE - SLOVENJ GRADEC

26:22 (11:8)

Rašo 5, Dobovičnik 4; Cvetko 4.

DOBOVA - CELJE P. L.

24:32 (11:17)

Sintič 5; Horžen 9, Kodrin 6.

Sobota ob 18.00:

MARIBOR BRANIK - RIKO RIBNICA

Ob 19.00:

BUTAN PLIN IZOLA - JERUZALEM ORMOŽ

Ob 20.00:

URBANSCAPE LOKA - KOPER

KRKA - GORENJE VELENJE