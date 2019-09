Celjani so si v odličnem vzdušju izolske dvorane Kraška hitro priigrali nekaj golov prednosti, ki so jih v nadaljevanju uspešno branili. Polčas se je končal s 15:11. Pivovarji so v drugem delu še dodali plin in tekmo mirno pripeljali do konca.

Domen Makuc je bil s šestimi goli ob Josipu Šarcu prvi strelec tekme v Izoli. Foto: www.alesfevzer.com

Josip Šarac in Domen Makuc sta pri zmagovalcih dosegla po šest golov, medtem ko jih je Matjaž Brumen za domače dosegel pet.

Lani drugouvrščeni Velenjčani so novo sezono začeli s porazom, saj jih je v dvorani Poden na kolena spravila Urbanscape Loka s 27:25.

Ribničani v 2. krog kvalifikacij Pokala EHF

Ribnica je že sredi tedna zmagala v Slovenj Gradcu. Ribničani so se v soboto prebili v 2. krog kvalifikacij pokala EHF. Na povratni tekmi prvega kroga so Ribničani s 27:26 (12:12) v gosteh premagali estonsko Pölvo Serviti. Slovenski predstavnik je prvo tekmo doma dobil z 32:22 (15:10). Pri Ribničanih je bil tokrat strelsko najbolj razpoložen Gašper Horvat s sedmimi zadetki, po štiri sta dodala Žan Žagar in Miha Tomšič. Pri domačih je sedem golov dosegel Henri Sillaste. Na prvi tekmi sta bila z osmimi oziroma šestimi goli najboljša Jan Pucelj in Gašper Horvat. Ribničane v drugem krogu kvalifikacij čaka beloruski SKA Minsk. V drugem krogu bo tekmovanje začelo tudi velenjsko Gorenje, njegov tekmec bo srbska Metaloplastika.

ROKOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

LIGA NLB, 1. krog

BUTAN PLIN IZOLA - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

21:32 (11:15)

Brumen 5; Šarac in Makuc po 6, Leban 5.

URBANSCAPE LOKA - GORENJE VELENJE

27:25 (14:13)

TRIMO TREBNJE - JERUZALEM ORMOŽ

28:24 (9:10)

Cirar 9, Hamidovič 7; Čudič 7.

KRKA - MARIBOR BRANIK

27:25 (11:11)

Gorela in Kete 8; Jerebie 6.

DOBOVA - KOPER

30:27 (17:12)

Sintič 8, Lončar 7; Smolnik 7.

SLOVENJ GRADEC - RIKO RIBNICA

33:36 (18:16)