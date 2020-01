Derbi Španija - Nemčija

Hrvati premagali Beloruse

Trondheim, Gradec, Malmö - MMC RTV SLO

Hrvaška (na fotografiji Marko Mamić) je ugnala Belorusijo. Foto: EPA

Sobota na evropskem rokometnem prvenstvu v Avstriji, na Norveškem in Švedskem prinaša tekme v skupinah A, C in E. Evropski prvaki Španci se v derbiju dneva v Trondheimu merijo z Nemci.