Blaž Janc meni, da bo dvoboj s Poljsko eden najtežjih na EP-ju, čeprav Poljaki ne sodijo v vrh evropskega rokometa. Foto: EPA

Slovenci so v Göteborg, eno od šestih prizorišč letošnjega evropskega prvenstva na Švedskem, Norveškem in v Avstriji, pripotovali v sredo okoli polnoči. Po današnjem dnevu prilagajanja jih že v petek ob 18.15 v osrednji dvorani Scandinavium čaka izjemno pomembna preizkušnja s Poljaki. Prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Prve tekme na turnirjih so pogosto najtežje

"Pomlajeni Poljaki igrajo dober in kakovosten rokomet. Vsi govorijo, da so 'outsiderji' v naši skupini, a menim, da bo to ena naših najtežjih tekem na letošnjem evropskem prvenstvu. Gre za prvo tekmo na turnirju, v preteklosti pa so se na tovrstnih tekmah vedno zgodila presenečenja. Na tej tekmi moramo prikazati 100-odstotno zbrano igro, za nas je ta tekma najbolj pomembna," je povedal Blaž Janc.

Osnovni cilj: priti v drugi del EP-ja

V kratkem pripravljalnem obdobju so Slovenci v Zrečah pod taktirko novega selektorja Ljubomirja Vranješa delali z veliko vnemo, v pripravljalnih tekmah visoko premagali Makedonce in Črnogorce, pravi zrelostni preizkusi pa so šele pred njimi. Najprej želijo "preživeti" skupinski del v Göteborgu in se prek Poljakov, Švedov in Švicarjev prebiti v drugi del tekmovanja v Malmöju ter si izboriti mesto na enem od treh kvalifikacijskih turnirjev za olimpijske igre v Tokiu.

Prvi nasprotnik Slovenije bo Poljska

Spomin na zlate čase že bledi

Poljska, njihova prva tekmica v Skandinaviji, se je pred leti poslovila od svojega zlatega rokometnega rodu, ki so ga tvorili Slawomir Szmal, Krzysztof Lijewski, Karol Bielecki in drugi nekdanji asi. Njihovi nasledniki zaenkrat še ne dosegajo vidnih uspehov, vseeno pa gre za reprezentanco, ki je vredna temeljite pozornosti in priprave. Nekateri poljski igralci branijo barve najmočnejših evropskih klubov, Kamil Syprzak je član PSG-ja, Piotr Chrapkowski nemškega Magdeburga, mnogi igrajo za najmočnejša poljska kluba Vive Kielce in Wislo Plock, člana elitne Lige prvakov.

Počivala bosta Kavtičnik in Šoštarič Po četrtkovem večernem treningu je selektor Ljubomir Vranješ določil 16 igralcev za dvoboj s Poljaki. Med rezerve je postavil Vida Kavtičnika in Maria Šoštariča. Kapetan bo Jure Dolenec.

"Tisto, kar delajo, delajo dobro"

"Mnogi menijo, da so Poljaki nezahtevni tekmeci, a se ne strinjam. Gre za visokorasle in močne igralce, ki garajo v obrambi. Njihove napadalne akcije niso raznolike, a tisto, kar delajo, delajo dobro. Na nedavni pripravljalni tekmi so bili povsem enakovredni evropskim prvakom iz Španije. Gre za ekipo, ki se nikoli ne preda. Kot vsaka ekipa ima tudi Poljska svoje pomanjkljivosti, ki jih bomo skušali izkoristiti," je o prvih tekmecih dejal Vranješ.

Zorman odlično pozna poljski rokomet

Vranješu je v analizi za uvodno tekmo izdatno pomagal tudi njegov najtesnejši strokovni sodelavec Uroš Zorman, ki je dober poznavalec poljskega rokometa. Igralec z največ nastopi v slovenski izbrani vrsti je trenutno pomočnik trenerja slovitega Talanta Dušebajeva pri poljskem prvaku Vive Kielce, kjer igra tudi Blaž Janc, ki se bo poleti preselil v Barcelono.

Kakovost je na slovenski strani!

"Prve tekme na zaključnih turnirjih so ne glede na tekmeca na nasprotni strani igrišča vselej izjemno zahtevne, a menim, da je naša ekipa kakovostnejša od Poljske. Na vseh igralnih pozicijah smo boljši od njih. Naš prvi cilj je zmaga," je odločno dejal ideolog slovenske igre Dean Bombač, ki je pred leti prav tako igral na Poljskem.

Naslednji tekmec: Švedska

Slovenija se bo v drugem krogu v nedeljo, 12. januarja, pomerila s Švedsko, v torek, 14. januarja, pa s Švico. Obe tekmi se bosta pričeli ob 18.15. V drugi del tekmovanja se bosta prebili najboljši izbrani vrsti iz skupine F, ki se bosta nato v Malmöju pomerili z dvema najboljšima reprezentancama iz skupine D (Francija, Norveška, Portugalska in BiH) ter skupine E (Danska, Madžarska, Islandija in Rusija).

EP v rokometu, skupina F, Göteborg, petek ob 18.15 (prenos na TV SLO 2):

SLOVENIJA - POLJSKA

Ob 20.30:

ŠVEDSKA - ŠVICA