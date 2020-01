Domagoj Duvnjak in soigralci prvenstvo začenjajo proti Črni gori. Foto: EPA

Prvi dan je v skupini A, ki igra v Gradcu, najprej Belorusija premagala Srbijo. Belorusi so ves čas vodili. Srbom je v prvem polčasu še uspelo izničiti zaostanek štirih golov. Nazadnje je bil izid izenačen na začetku drugega dela, ko je bilo 18:18. Sledil je delni izid 7:2, s katerim so si Belorusi, ki so kasneje povedli tudi za sedem, utrli pot k zmagi. Arcjom Karaljok je bil z osmimi goli prvi strelec tekme, pri Srbiji jih je šest dosegel Bogdan Radivojević.

Zdaj je na sporedu dvoboj Hrvatov in Črnogorcev, ki so jih Slovenci premagali na zadnji tekmi pred prvenstvom.

V skupini C v Trondheimu je turnir z zmago nad Nizozemsko odprla Nemčija, branilci naslova Španci pa prvenstvo začenjajo z obračunom z Latvijo.

Slovenija bo turnir začela v petek, ko se bo v Göteborgu, kjer se bo ob 18.15 srečala s Poljsko.

Četrtkove tekme

Skupina A, Gradec:

BELORUSIJA - SRBIJA 35:30 (16:15)

Ob 20.30:

HRVAŠKA - ČRNA GORA -:- (12:13)

(prenos TV SLO 2)

V živo

Skupina C, Trondheim:

NEMČIJA - NIZOZEMSKA 34:23 (15:13)

Ob 20.30:

ŠPANIJA - LATVIJA -:- (14:11)