Reprezentanca je v zadnjem delu priprav. Foto: www.alesfevzer.com

Po prvem delu priprav se je novi slovenski selektor Ljubomir Vranješ odrekel uslugam Roka Zaponška, Simona Razgorja, Gregorja Potočnika in Matica Grošlja, sklepnim pripravam pa se bodo danes pridružili Miha Zarabec, Dean Bombač, Urban Lesjak, Urh Kastelic in Nejc Cehte, ki so manjkali zaradi klubskih in osebnih obveznosti.

Rokometaše čakata dve pripravljalni tekmi. V petek ob 19.00 se bodo v Slovenj Gradcu pomerili s Severno Makedonijo, dan pozneje pa jih v Trbovljah ob 17.30 čaka še tekma s Črno goro.

Reprezentanca se bo v Göteborg odpravila 8. januarja. V skupinskem delu se bo pomerila s Poljsko, Švedsko in Švico. V nadaljevanje peljeta prvi dve mesti.