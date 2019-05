Gorenje je v soboto z 29:27 ugnalo Celje. Foto: www.alesfevzer.com

Velenjčani so se desetič prebili v veliki finale slovenskega pokala, doslej pa so ga osvojili le leta 2003, ko so v velikem finalu premagali nekoč izjemno močne tekmece iz ljubljanskih Prul z 29:25. Pred tem so sedemkrat izgubili s Celjani, enkrat pa so bili za njih usodni Koprčani. Novomeški rokometaši so se drugo leto zaporedoma uvrstili v veliki finale, na lanskem sklepnem turnirju v Ljutomeru so bili od njih boljši Celjani, ki so slavili s 40:33.

Celje osvojilo tretje mesto

Celjani, ki so pokal osvojili že 21-krat, so se po polfinalnem porazu proti Gorenju morali zadovoljiti s tretjim mestom. S 35:30 so premagali Sviš iz Ivančne Gorice. V prvem polčasu je kazalo, da bodo varovanci Tomaža Ocvirka v dolenjski prestolnici prejeli novo zaušnico. Celjani so namreč izjemno bledo začeli obračun v tukajšnji dvorani Marof, v 21. minuti so zaostajali za štiri gole (9:13), nato pa vendarle uredili svoje vrste in zadeve postavili na pravo mesto.



Ob koncu prvega polčasa so povsem zagospodarili na novomeškem parketu in se na odmor podali s prednostjo dveh golov (16:14), v drugi polovici tekme pa so bili za razred boljši od tekmecev. V zmagoviti ekipi sta bila najbolj učinkovita Jan Jurečič z devetimi in Filip Rakita s sedmimi goli, v poraženi je Žan Grojzdek dosegel deset zadetkov.



Finale, danes ob 17.00:

GORENJE - KRKA -:- (10:8)

Za 3. mesto:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - Sviš Ivančna Gorica

35:30 (16:14)

Jurečič 9, Rakita 7, Ovčinek 6, Šarac in Horžen po 4, Vujović 2, Accambry, Malus in Makuc po 1; Grojzdek 10, Knez 5, D. Košir, M. Košir, Željko, Kutnar, Tekavčič in Zafran po 2, Fink, Stopar in Pirnat po 1.