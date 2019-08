Slovenski rokometaši so na lestvici skupine A trenutno tretji. Foto: Radio Koper/web

Slovenci so tekmo začeli sicer dobro, s Hrvati so držali stik do rezultata 6:6, nato pa je tekmecu uspel delni izid 6:2, prek katerega so povedli z 12:8, prednost so brez večjih težav zadržali do odmora (16:11).

V nadaljevanju so Hrvati zaigrali še bolje, po dveh hitrih zadetkih so povedli s +7 (18:11), prednost pa do konca povečali na dvomestno število (31:21).

V slovenski reprezentanci je bil najučinkovitejši Staš Jovičič Slatinek, ki je bil z osmimi zadetki tudi prvi strelec tekme. Teo Jezernik je zadel pol manj golov. Na drugi strani je bil najboljši strelec Fran Mileta, ki je dosegel šest zadetkov, enega manj je dosegel Karpo Sirotić.

Slovence zdaj v skupini A čaka še ena tekma, v ponedeljek se bodo ob 18.30 pomerili z Norvežani.

SP v rokometu do 19 let, Skopje

4. krog:

SLOVENIJA - HRVAŠKA 21:31 (11:16)

Jovičič Slatinek 8, Jezernik 4, Drobež in Tajnik po 2, Blagotinšek, Mustafić, Pipp, Hočevar in Vujović po 1; Mileta 6, Sirotić 5.,

5. krog, ponedeljek ob 18.30:

SLOVENIJA - NORVEŠKA

Vrstni red: Hrvaška 8, Španija 7, Slovenija 4, Norveška 3, Čile in Savdska Arabija po 0.

V osmino finala se uvrstijo 4 moštva.