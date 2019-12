Kdo bo Vujovićev naslednik, bomo izvedeli prihodnji teden. Foto: www.alesfevzer.com

Še vedno ni jasno, kdo bo to. Predsednik RZS-ja Franjo Bobinac je povedal, da se še dogovarjajo s kandidati, vsi pa so izrazili veliko spoštovanje do slovenskega rokometa.

Dodal je še, da kakršna koli bo odločitev, je bila odločitev o odstavitvi Veselina Vujovića pravilna in da bo sprememba pozitivno vplivala na reprezentanco: "Prepričan sem, da bo novi strokovni mož moške izbrane vrste prinesel novo in pravo energijo ter da bo na bližnjem evropskem prvenstvu naredil vse, kar je v njegovi moči, da se Slovenija prebije do kvalifikacijskega turnirja za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu 2020."



Nekateri menijo, da je najbližji vroči slovenski klopi Šved Ljubomir Vranješ, drugi, da bi se na slovensko klop lahko usedel eden od znanih španskih strokovnjakov, kot so trener PSG-ja Raul Gonzalez, Vardarja iz Skopja Roberto Garcia Parrondo, Picka iz Szegeda Juan Carlos Pastor ali strateg poljskega velikana Vive Kielce Talant Dušebajev.



Slovenija bo od 10. do 26. januarja 2020 igrala na evropskem prvenstvu. Širši spisek 28 kandidatov za nastop na EP-ju sta sestavila Vujovićev pomočnik Uroš Zorman in direktor reprezentance Uroš Mohorič.