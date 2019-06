Slovenke se bodo, kot vse kaže, četrtič zapored prebile na veliko tekmovanje. Decembra bodo igrale na svetovnem prvenstvu na Japonskem. Foto: www.alesfevzer.com

Tekma se je v celjskem Golovcu pričela ob 20.15, prenos je na TV SLO 2 in na MMC-ju. Slovenke so na dobri poti, da se prebijejo na svetovno prvenstvo, ob polčasu je bilo 20:14. Tudi v drugem polčasu imajo za zdaj vse pod nadzorom. V 37. minuti je bilo 25:16.

Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja so na prvi tekmi v Skopju zmagale s 33:30.

V slovenskem taboru se zavedajo, da se bodo morali previdno lotiti naloge in v obrambi delo opraviti bolje. V tem primeru se ne bo treba bati, da Slovenke med 30. novembrom in 15. decembrom ne bi šestič nastopile na svetovnem prvenstvu.

Na dosedanjih zaključnih turnirjih so bile najboljše na Hrvaškem 2003, ko so zasedle osmo mesto. V Italiji 2001 so osvojile deveto, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14., na premiernem nastopu v Nemčiji 1997 pa 18. mesto.

KVALIFIKACIJE ZA SP, Celje (Golovec)

Povratna tekma, danes ob 20.15:

SLOVENIJA - SEVERNA MAKEDONIJA (prva tekma: 33:30)

-:- (20:14)

Ob polčasu: Mavsar 4, Stanko in Gros po 3; Livrinić in Sazdovska po 4.