Slovenske rokometašice decembra letos čaka EP v Franciji, čez štiri leta pa bodo gostiteljice prvega evropskega prvenstva, na katerem bo igralo kar 24 ženskih reprezentanc. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenski selektor Uroš Bregar je imel v pripravljalnem ciklu nekaj težav s poškodovanimi igralkami, za prvo kvalifikacijsko tekmo pa je v domovini pustil Sanjo Vrček in Klaro Hrovatič.

Slovenske rokometašice so doslej petkrat nastopile na svetovnih prvenstvih. Najboljše so bile na Hrvaškem 2003, kjer so zasedle osmo mesto. V Italiji 2001 so osvojile deveto, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14., v svojem premiernem nastopu v Nemčiji 1997 pa 18. mesto.

Povratna tekma bo v četrtek, 6. junija, v celjskem Golovcu.

Kvalifikacije za SP (Ž), prva tekma, Skopje:

SEVERNA MAKEDONIJA - SLOVENIJA -:- (-:-)