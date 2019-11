Celjani gostijo Pick Szeged. Foto: www.alesfevzer.com

Za madžarsko rokometno zasedbo igrajo štirje slovenski reprezentanti Dean Bombač, Matej Gaber, Nik Henigman in Mario Šoštarič.

Celje se je s Pickom že pomerilo v Szegedu in izgubilo s 24:31, navkljub temu pa ima lepo priložnost, da se prebije v izločilne boje najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini.

Po nepolnem devetem krogu je na šestem mestu v elitni skupini A in ima pet točk prednosti pred norveškim Elverumom in hrvaškim Zagrebom.

Madžarom uspel delni izid 6:0

Celjani so srečanje odprli solidno, z Madžari so v uvodnih minutah držali stik, nato pa je sledil strelski mrk. To so rokometaši Pick Szegeda izkoristili in z delnim izidom 6:0 povedli s +7 (4:11). Strelski post je z golom prekinil najučinkovitejši celjski posameznik v prvem polčasu Josip Šarac, ki je do odmora nasprotnega vratarja premagal štirikrat, a igra Celjanom nikakor ni stekla. Preveč je bilo napak, ki jih je nasprotnik skoraj vsakič kaznoval, dosegel je kar sedem zadetkov iz protinapada. Gostitelji niso našli odgovora na razpoloženega Bogdana Radivojevića, ki je šestkrat žogo poslal v mrežo, na drugi strani je gostujoči vratar ubranil polovico celjskih poskusov. Vsekakor polčas za (hitro) pozabo.

Liga prvakov (M), 9. krog

Skupina A, danes ob 17.00:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - PICK SZEGED -:- (11:19)

Danes:

AALBORG - PARIS SG

ZAGREB - ELVERUM

BARCELONA - FLENSBURG 31:27 (15:15)