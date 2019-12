Celjani igrajo zadnjo tekmo Lige prvakov v letu 2019. Foto: www.alesfevzer.com

Celjska ekipa se zaveda pomembnosti in zahtevnosti današnje tekme. Naporen ritem tekem na domačem in mednarodnem prizorišču ji je resda vzel veliko moči, a slovenski prvak na zadnji letošnji tekmi obljublja igro do zadnjega diha.

Zasedba iz knežjega mesta je na dosedanjih devetih tekmah zbrala šest točk in je na šestem mestu, ki vodi v osmino finala.Pred Zagrebom ima tri, pred Elverumom pa pet točk prednosti.

Celjska ekipa bo po gostovanju na Norveškem prihodnje leto igrala še štiri tekme. Doma bo gostila PSG in Barcelono, v gosteh pa se pomerila z Aalborgom in Flensburgom.

Liga prvakov, 10. krog

Lestvica: BARCELONA 10 9 0 1 18 PICK SZEGED 10 8 1 1 17 PARIS SG 10 8 0 2 16 AALBORG 9 4 0 5 8 FLENSBURG 9 3 1 5 7 CELJE PIV. LAŠKO 9 3 0 6 6 ZAGREB 10 1 1 8 3 ELVERUM 9 0 1 8 1

Skupina A, danes ob 19.00:

ELVERUM - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

PICK SZEGED - ZAGREB 33:23 (14:7)

Bombač 4, Šoštarić 3, Henigman in Gaber po 1; Vlah 3, Stojnič 2.

PARIS SG - BARCELONA 32:35 (17:16)

FLENSBURG - AALBORG